Cenaze namazı sonrası silahlı kavga: 5 yaralı
Gaziantep’in Nizip ilçesinde cenaze namazı sonrası iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, 5 kişiyi yaraladı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Hz. Ali Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından silahlı kavga çıktı.
Aralarında husumet bulunan iki grup, bir yakınlarının cenazesine katıldı. Cenaze namazı sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.
Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar Bahar B., Halil C., Nimet S., Fatih B. ve Cuma B.'ye isabet etti.