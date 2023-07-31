Cenaze namazı sonrası silahlı kavga: 5 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Hz. Ali Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından silahlı kavga çıktı.

Aralarında husumet bulunan iki grup, bir yakınlarının cenazesine katıldı. Cenaze namazı sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.

Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar Bahar B., Halil C., Nimet S., Fatih B. ve Cuma B.'ye isabet etti.