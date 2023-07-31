Cenaze namazı sonrası silahlı kavga: 5 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde cenaze namazı sonrası iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, 5 kişiyi yaraladı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Cenaze namazı sonrası silahlı kavga: 5 yaralı - 1

Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Hz. Ali Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından silahlı kavga çıktı.

Aralarında husumet bulunan iki grup, bir yakınlarının cenazesine katıldı. Cenaze namazı sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.

Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar Bahar B., Halil C., Nimet S., Fatih B. ve Cuma B.'ye isabet etti.

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Cenaze namazı sonrası silahlı kavga: 5 yaralı - 2

Yaralanan 5 kişi, ihbarla gelen ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis, olaya ilişkin F.O. ile Z.O.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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