Cenaze namazı kılınırken ölmediği ortaya çıkan adam için ikinci cenaze namazı: “Tabuta vurup ‘açın’ diyordu”
İstanbul’un Fatih ilçesinde cenaze sırasında ölmediği anlaşılan ve hastaneye götürüldükten sonra yaşamını yitiren Halit Bayşu için bugün ikinci kez cenaze töreni düzenlendi. Cenazede konuşan Bayşu’nun kızı, babasının “Açın” diyerek tabuta vurduğunu belirtip, “Hem ayak ucundan hem baş ucundan vuruyordu tabuta. Çıldırdım orada. İnanmadılar bana.” dedi. Bayşu, ikinci cenaze töreninin ardından Eyüpsultan’da toprağa verildi. Akıllara durgunluk veren olayın görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde tabuttan gelen ses üzerine yaşlı adamın yakınlarının musalla taşına koşması yer alıyor.
İstanbul’da cenaze namazında ölmediği ortaya çıkan adam bugün son yolculuğuna uğurlandı.Benzeri ancak filmlerde yaşanabilecek olay Fatih’te gerçekleşti.