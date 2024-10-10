Cenaze namazı kılınırken ölmediği ortaya çıkan adam için ikinci cenaze namazı: “Tabuta vurup ‘açın’ diyordu”

İstanbul’un Fatih ilçesinde cenaze sırasında ölmediği anlaşılan ve hastaneye götürüldükten sonra yaşamını yitiren Halit Bayşu için bugün ikinci kez cenaze töreni düzenlendi. Cenazede konuşan Bayşu’nun kızı, babasının “Açın” diyerek tabuta vurduğunu belirtip, “Hem ayak ucundan hem baş ucundan vuruyordu tabuta. Çıldırdım orada. İnanmadılar bana.” dedi. Bayşu, ikinci cenaze töreninin ardından Eyüpsultan’da toprağa verildi. Akıllara durgunluk veren olayın görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde tabuttan gelen ses üzerine yaşlı adamın yakınlarının musalla taşına koşması yer alıyor.

Cenaze namazı kılınırken ölmediği ortaya çıkan adam için ikinci cenaze namazı: “Tabuta vurup ‘açın’ diyordu” - 1

İstanbul’da cenaze namazında ölmediği ortaya çıkan adam bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Benzeri ancak filmlerde yaşanabilecek olay Fatih’te gerçekleşti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cenaze namazı kılınırken ölmediği ortaya çıkan adam için ikinci cenaze namazı: “Tabuta vurup ‘açın’ diyordu” - 2

TABUTTAN SESLER GELMEYE BAŞLADI

Gırtlak kanseri tedavisi gören ve dün sabah saatlerinde kaldırıldığı özel hastanede ölüm raporu verilen Halit Bayşu’nun naaşı cenaze namazının kılınması için Ayvansaray’daki Hacı İlyas Yatağan Camisi’ne getirildi.

Tabuttan gelen sesler üzerine olay yerine sağlık ekibi çağırıldı.
Cenaze namazı kılınırken ölmediği ortaya çıkan adam için ikinci cenaze namazı: “Tabuta vurup ‘açın’ diyordu” - 3

HASTANEDE ÖLDÜ

Bayşu, ambulansla hastaneye götürüldü.

Ancak Bayşu’nun hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.

Bayşu bugün kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze namazı kılınırken ölmediği ortaya çıkan adam için ikinci cenaze namazı: “Tabuta vurup ‘açın’ diyordu” - 4

“AÇIN DİYE TABUTA VURUYORDU”

Bayşu’nun kızı dün cenaze töreninde yaşananları anlattı.

Babasının hem ayak ucundan hem de baş bölgesinden tabura vurup “Açın” dediğini söyleyen Bayşu’nun kızı, “Çıldırdım orada. İnanmadılar bana. Buraya geldim babamın yaşadığını söyledim ses geldiğini söyledim. Hocaya gittim söyledim. Herkes duyunca şok oldu. Açın diye vuruyordu. Karnı da nefes alıyordu. Kalp ritimleri kağıda çıktı. Nabız da atıyordu.” diye konuştu.
Cenaze namazı kılınırken ölmediği ortaya çıkan adam için ikinci cenaze namazı: “Tabuta vurup ‘açın’ diyordu” - 5

“GASİLHANEYE GÖTÜRÜLDÜ VE YIKANDI”

Halit Bayşu’nun oğlu Yiğit Bayşu ise babasının dün Kozlu Gasilhanesi’nde yıkatıldığını, camide ise bu olayın yaşandığını anlattı.

Yaşananlara kimsenin inanamadığını anlatan oğul Bayşu, “Ambulans geldi, cihaza taktı. Cihaza takıldıktan sonra babamın yaşadığına dair cep telefonuyla da görüntülediler. Apar topar hastaneye götürüldü.” diye konuştu.
Cenaze namazı kılınırken ölmediği ortaya çıkan adam için ikinci cenaze namazı: “Tabuta vurup ‘açın’ diyordu” - 6

“FİLMLERDE İZLERDİK, CANLI CANLI BU DURUMU GÖRÜYORUZ”

Ambulanstaki sağlık ekiplerinin böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını anlattığını söyleyen Yiğit Bayşu, “Kim bilir kaç tane Halit Bayşu'yu diri diri mezara gömüyorlar. Hayatımızın sonuna kadar ibretlik bir durum. Filmlerde izlerdik ama şu an biz canlı canlı bu durumu görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cenaze namazı kılınırken ölmediği ortaya çıkan adam için ikinci cenaze namazı: “Tabuta vurup ‘açın’ diyordu” - 7

ADAMIN TABUTTAN ÇIKARILDIĞI AN KAMERADA

Akıllara durgunluk veren olayın görüntüsü de ortaya çıktı.

Görüntülerde, olay sırasında musalla taşına koşan yaşlı adamın yakınlarının tabutu açışı yer aldı.

Yaşlı adam tabuttan çıkarılarak sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla ambulansa götürüldü.

Cenaze namazı kılınırken ölmediği ortaya çıkan adam için ikinci cenaze namazı: “Tabuta vurup ‘açın’ diyordu” - 8

AMBULANSTAN GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Bayşu toprağa verilirken, adamın hastaneye kaldırılırken nabzının attığı EKG görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, öldü sanılan adamın kalp atışının cihaza yansıdığı görüldü.

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