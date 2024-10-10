Cenaze namazı kılınırken ölmediği ortaya çıkan adam için ikinci cenaze namazı: “Tabuta vurup ‘açın’ diyordu”

“AÇIN DİYE TABUTA VURUYORDU”

Bayşu’nun kızı dün cenaze töreninde yaşananları anlattı.

Babasının hem ayak ucundan hem de baş bölgesinden tabura vurup “Açın” dediğini söyleyen Bayşu’nun kızı, “Çıldırdım orada. İnanmadılar bana. Buraya geldim babamın yaşadığını söyledim ses geldiğini söyledim. Hocaya gittim söyledim. Herkes duyunca şok oldu. Açın diye vuruyordu. Karnı da nefes alıyordu. Kalp ritimleri kağıda çıktı. Nabız da atıyordu.” diye konuştu.