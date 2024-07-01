Cenazede "Babamı kim neden öldürdü" diye gözyaşı döken sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis
Bursa'da kız arkadaşı ile evlenmesine karşı çıktığı için tartıştığı babası Mustafa Demirel'i öldürüp cenazede "Babamı kim öldürdü?" diye gözyaşı döken Hakan Demirel "Üst soya karşı kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Demirel, mahkemede öldürdüğü babasının kredi kartını alarak cezaevinde giymek için kıyafet aldığını söyledi.
Bursa'da kız arkadaşı ile evlenmesine karşı çıktığı için babası Mustafa Demirel'i öldüren Hakan Demirel hakkında "Üst soya karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.