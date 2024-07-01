Cenazede "Babamı kim neden öldürdü" diye gözyaşı döken sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis

NE OLMUŞTU?

Olay, 9 Şubat 2023'te Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde meydana geldi.

Eşinden ayrıldıktan sonra çalıştığı apartmanın bodrum katında kalan Mustafa Demirel'in oğlu H.D., 3 gündür haber alamayınca kardeşi Hakan Demirel ile gittiği evde babasının cansız bedeni ile karşılaştı. 2 çocuk babası olan Demirel'in tüfekle sırtından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cinayet ile ilgili çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bina ile çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, olay yerinde parmak izi alıp, Demirel'in cep telefonu kayıtlarını araştırdı.

Polis, oğlu Hakan'ın babasına, "Baba kredi kartlarının birinde para yok. Diğerindeki altın hesabını bozdurup, paraya çevirip alacağım. Bilgin olsun." yazılı mesaj gönderdiğini belirledi. Ekipler, babasının otomobilini de kullandığı tespit edilen Hakan Demirel'i gözaltına aldı.

Emniyetteki ilk ifadesinde, soğukkanlı hareketleriyle dikkat çeken Hakan Demirel, "Suçsuzum. Babamı akrabalarımdan bazı kişiler de öldürmüş olabilir. Beni gereksiz yere sorguluyorsunuz. Müsaade edin, son görevimi yapmam için babamın cenaze törenine katılayım." dedi.