Cenazede tabuttan tıkırtı geldi, yaşadığı anlaşıldı | Ailesi yaşananları anlattı: “3 saat morgda kaldı, yıkandı...”

Fatih’te benzeri ancak filmlerde yaşanabilecek bir olay yaşandı. Cenazesi musalla taşına konan bir kişinin, tabuttan gelen sesler üzerine yaşadığı anlaşıldı. Cenaze için toplanan aile üyeleri, tabuttan ses gelmesi üzerine panik dolu anlar yaşadı. Yaşlı adama ambulansta kalp masajı yapılıp hastaneye kaldırıldı ancak öldüğü anlaşıldı. Yaşamını yitiren adamın oğlu, doktorun kendilerine “Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum.” dediğini söyledi. Aile, hastane yetkilileri hakkında şikayette bulunacak.

Cenazede tabuttan tıkırtı geldi, yaşadığı anlaşıldı | Ailesi yaşananları anlattı: “3 saat morgda kaldı, yıkandı...” - 1

İstanbul’da akılalmaz bir olay yaşandı.

Fatih'te dün sabah saatlerinde kaldırıldığı hastanede ölüm raporu verilen Halit Bayşu’nun naaşı cenaze namazının kılınması için Ayvansaray’da bulunan Hacı İlyas Yatağan Camisi’ne getirildi.

Tabuttan gelen sesler üzerine olay yerine sağlık ekibi çağırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cenazede tabuttan tıkırtı geldi, yaşadığı anlaşıldı | Ailesi yaşananları anlattı: “3 saat morgda kaldı, yıkandı...” - 2

Yaşadığı belirlenen Bayşu, ambulansla hastaneye götürüldü.

Ancak Bayşu yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bayşu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayın ardından Bayşu’nun yakınları Adli Tıp Kurumu’na geldi.

Cenazede tabuttan tıkırtı geldi, yaşadığı anlaşıldı | Ailesi yaşananları anlattı: “3 saat morgda kaldı, yıkandı...” - 3

“SÖYLENECEK LAF YOK, KALMADI”

Halit Bayşu’nun Yeğeni Osman Bayşu, “İnsan öldükten sonra canlı canlı mezara konmak buna denir. Ama ölmeyen insanı mezara koyuyorlar. Konuşamıyorum çünkü söylenecek laf yok yani, kalmadı diyorum artık.” dedi.

Cenazede tabuttan tıkırtı geldi, yaşadığı anlaşıldı | Ailesi yaşananları anlattı: “3 saat morgda kaldı, yıkandı...” - 4

“TABUTTAN SES GELİNCE KAÇTILAR”

“Fişini çekiyorlar morga yatırıyorlar, morgdan sonra camiye götürüyorsun, kefen giydiriyorsun tabuttan ses geliyor.” diyerek süreci anlatan Bayşu, “Çocukları ve gelinimiz sarılıyor tabuta, tabuttan sesleri duyunca tabi ki bir panik halinde insanlar kaçışıyor ve amcamızın ölmediği ortaya çıkıyor.” diye konuştu.

Yaşlı adamın üç saat boyunca morgda kaldığını, cenaze namazından önce yıkandığını ancak bu süreçte hayatta olduğunun anlaşılamadığını söyleyen Bayşu, “Adli Tıp'ın raporlarını bekledik, 4 ay vermiş onu bekliyoruz. Savcı beylerin söylediğine göre, ‘Siz sonuna kadar haklısınız’ dediler kendileri, biz de avukatlarımızla görüşüp hukuki süreci devam ettireceğiz.” dedi.
Cenazede tabuttan tıkırtı geldi, yaşadığı anlaşıldı | Ailesi yaşananları anlattı: “3 saat morgda kaldı, yıkandı...” - 5

Aile, hastane yetkilileri hakkında şikayette bulunacağını da açıkladı.

Halit Bayşu’nun oğlu Yiğit Bayşu da yaşadıkları şaşkınlığı anlattı.

Oğul Bayşu, “Doktorun söylediği, ‘Ben hayatımda böyle bir şey ilk defa görüyorum’, ambulanstaki arkadaşlarda videolarını çektiler. Biz de hayatımızda ilk defa böyle bir şey görüyoruz.” diye konuştu.

Yiğit Bayşu, şöyle devam etti:

“Çünkü şöyle söyleyeyim; cihaza bağlanıp da ambulanstaki arkadaşların, onların eğitimleri, onların şey yapmaları çok önemli bizim için. Bilinçli olan normalde öldüğünde tabutu kapatmaları gerekirken onlar apar topar hastaneye kaldırdılar. Bunun bir açıklaması olmalı.”
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