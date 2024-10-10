Cenazede tabuttan tıkırtı geldi, yaşadığı anlaşıldı | Ailesi yaşananları anlattı: “3 saat morgda kaldı, yıkandı...”

Aile, hastane yetkilileri hakkında şikayette bulunacağını da açıkladı.

Halit Bayşu’nun oğlu Yiğit Bayşu da yaşadıkları şaşkınlığı anlattı.

Oğul Bayşu, “Doktorun söylediği, ‘Ben hayatımda böyle bir şey ilk defa görüyorum’, ambulanstaki arkadaşlarda videolarını çektiler. Biz de hayatımızda ilk defa böyle bir şey görüyoruz.” diye konuştu.

Yiğit Bayşu, şöyle devam etti:

“Çünkü şöyle söyleyeyim; cihaza bağlanıp da ambulanstaki arkadaşların, onların eğitimleri, onların şey yapmaları çok önemli bizim için. Bilinçli olan normalde öldüğünde tabutu kapatmaları gerekirken onlar apar topar hastaneye kaldırdılar. Bunun bir açıklaması olmalı.”