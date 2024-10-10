Cenazede tabuttan tıkırtı geldi, yaşadığı anlaşıldı | Ailesi yaşananları anlattı: “3 saat morgda kaldı, yıkandı...”
Fatih’te benzeri ancak filmlerde yaşanabilecek bir olay yaşandı. Cenazesi musalla taşına konan bir kişinin, tabuttan gelen sesler üzerine yaşadığı anlaşıldı. Cenaze için toplanan aile üyeleri, tabuttan ses gelmesi üzerine panik dolu anlar yaşadı. Yaşlı adama ambulansta kalp masajı yapılıp hastaneye kaldırıldı ancak öldüğü anlaşıldı. Yaşamını yitiren adamın oğlu, doktorun kendilerine “Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum.” dediğini söyledi. Aile, hastane yetkilileri hakkında şikayette bulunacak.
İstanbul’da akılalmaz bir olay yaşandı.
Fatih'te dün sabah saatlerinde kaldırıldığı hastanede ölüm raporu verilen Halit Bayşu’nun naaşı cenaze namazının kılınması için Ayvansaray’da bulunan Hacı İlyas Yatağan Camisi’ne getirildi.
Tabuttan gelen sesler üzerine olay yerine sağlık ekibi çağırıldı.