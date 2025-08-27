Cenazeler karıştı, "Annemiz" dediler gömdüler: Kayseri'de ilginç olay

Kayseri'de vefat eden bir kadın, farklı cenaze sahipleri tarafından anneleri ile karıştırılarak morgdan çıkarılıp götürüldü. Toprağa verilen kadının cenazesi, yanlışlık fark edilince çıkarılarak başka bir mezarlığa defnedildi.

Kayseri'de yaşayan 73 yaşındaki Fatma Adıbelli, geçtiğimiz pazar günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından şehir mezarlığı içerisinde bulunan morga götürülen kadının cenazesi, yurtdışındaki çocuklarının gelmesi için salı gününe bırakıldı.

Dün sabah saatlerinde morga gelen Fatma Adıbelli'nin yakınları, cenazenin burada olmadığını fark etti.

Araştırmaya başlayan yakınları, Fatma Adıbelli'nin cenazesinin Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent Beldesi'ne götürüldüğünü ve burada defnedildiğini öğrendi.

MEZAR AÇILDI

Ovakent'e giden cenaze sahipleri, Fatma Adıbelli'nin vefat ettiğinde üzerinde bulunan eşyalarını gördü. 

Bunun üzerine savcılık kararı ile jandarma eşliğinde mezar açılarak merhume Adıbelli'nin cenazesi alınarak Kayseri'ye getirildi.

ANNELERİ SANMIŞLAR

Ovakent'teki cenaze sahipleri ile iletişime geçen Adıbelli'nin yakınları, durumu anlattı.

Cenaze sahiplerinin Fatma Adıbelli'yi anneleri zannederek aldıkları öğrenildi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Fatma Adıbelli için Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Merhumenin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi'nde toprağa verildi.

"ELBİSELERİNDEN TANIDIK"

Fatma Adıbelli'nin yakını Bülent Ersöz, başından geçen olayı anlatarak; "Cenazemizi elbiselerinden tanıdık. Yıkadıktan sonra eşyalarını oraya koymuşlar." dedi.

