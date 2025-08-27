Cenazeler karıştı, "Annemiz" dediler gömdüler: Kayseri'de ilginç olay
Kayseri'de vefat eden bir kadın, farklı cenaze sahipleri tarafından anneleri ile karıştırılarak morgdan çıkarılıp götürüldü. Toprağa verilen kadının cenazesi, yanlışlık fark edilince çıkarılarak başka bir mezarlığa defnedildi.
Kayseri'de yaşayan 73 yaşındaki Fatma Adıbelli, geçtiğimiz pazar günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Yakınları tarafından şehir mezarlığı içerisinde bulunan morga götürülen kadının cenazesi, yurtdışındaki çocuklarının gelmesi için salı gününe bırakıldı.
Dün sabah saatlerinde morga gelen Fatma Adıbelli'nin yakınları, cenazenin burada olmadığını fark etti.
Araştırmaya başlayan yakınları, Fatma Adıbelli'nin cenazesinin Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent Beldesi'ne götürüldüğünü ve burada defnedildiğini öğrendi.