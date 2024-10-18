Cenazesi depremden 18 ay sonra bulundu! Merve Ateş, 20 ay sonra anne ve babasının yanına gömüldü

Hatay'da depremin 18. ayında başka bir isimle defnedildiği fark edilen Merve Ateş'in naaşı, asrın felaketinde vefat eden anne ve babasının yanına nakledildi. Kardeşine ait bir mezara kavuşmanın buruk mutluluğunu yaşadığını dile getiren İlknur Karaca, "Kardeşimin 20 ay sonra mezarı oldu, duasını edebileceğiz." dedi.

Cenazesi depremden 18 ay sonra bulundu! Merve Ateş, 20 ay sonra anne ve babasının yanına gömüldü - 1

Depreme İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yakalanan Merve Ateş'in anne ve babası enkazda kalarak hayatını kaybetmişti. Ateş'in ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin enkazında genç kıza ait herhangi bir ize rastlanamamıştı.

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Cenazesi depremden 18 ay sonra bulundu! Merve Ateş, 20 ay sonra anne ve babasının yanına gömüldü - 2

Genç kızdan acı haber asrın felaketinin 18. ayında gelmiş ve DNA eşleşmeleri ile resimlerle yapılan kontroller sonucunda Ateş'in cenazesinin İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya Mezarlığı'na Yağmur Uçmaz ismiyle defnedildiği fark edilmişti. Mezarı açılan Merve Ateş'in naaşında kendisine ait kolye ve eşyalara rastlanırken 2. kez yapılan DNA'da kesin sonuç ortaya çıktı. Ateş'in naaşı ablaları tarafından Arsuz ilçesi Kışla Mahallesi Mezarlığı'na babasının ve annesinin yanına nakledildi.

Cenazesi depremden 18 ay sonra bulundu! Merve Ateş, 20 ay sonra anne ve babasının yanına gömüldü - 3

Kardeşinin naaşının bulunmasına destek verenlere teşekkürlerini dile getiren Merve Ateş'in ablası İlknur Karaca, “6 Şubat'tan bu yana kız kardeşim Merve Ateş kayıptı. Hiçbir yerde ulaşamamıştık. 18 ay sonra çok şükür, mezarını bulduk. Bunun şükrünü ediyoruz. Kız kardeşimi biz hep sağ aradık, fakat ölmüş olabileceği ihtimalini de bulunduruyorduk. Ama kimsesizler mezarlığı tarandığında DNA'larda eşleşme de olmadı. Bundan 5 ay kadar önce İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın verdiği destekle kurulan arama komisyonuyla kardeşimin mezarı bulundu." dedi.

Cenazesi depremden 18 ay sonra bulundu! Merve Ateş, 20 ay sonra anne ve babasının yanına gömüldü - 4

"YAĞMUR UÇMAZ OLARAK DEFNEDİLMİŞ"

Kardeşinin Yağmur Uçmaz ismiyle defnedildiğini ifade eden Karaca, "Biz kardeşimi Merve Ateş olarak aradık ama fakat Yağmur Uçmaz olarak defnedilmiş. Savcılıktan bize gelen haberle fotoğrafın eşleşip, eşleşmediğini öğrenmek istediklerini söylediler. Yağmur Uçmaz adına tutulan kayıtta fotoğrafta kız kardeşimin fotoğrafı vardı." diye konuştu.

Cenazesi depremden 18 ay sonra bulundu! Merve Ateş, 20 ay sonra anne ve babasının yanına gömüldü - 5

"KARDEŞİMİN 20 AY SONRA MEZARI OLDU, DUASINI EDEBİLECEĞİZ"

Depremden bu yana umutla aradığı kardeşinin 20 ay sonra bir mezarı olduğunu belirten Karaca, “Mezarda Yağmur Uçmaz olarak defnedilen kişinin kız kardeşim olduğundan emin olmak için tekrar DNA istedik. DNA sonucunda da kız kardeşim Merve Ateş olduğu çıktı. Bundan 3-4 gün öncesinde de kız kardeşimin mezarını annemin ve babamın yanına taşıdık. Kardeşimin 20 ay sonra mezarı oldu, duasını edebileceğiz” ifadelerini kullandı.

Cenazesi depremden 18 ay sonra bulundu! Merve Ateş, 20 ay sonra anne ve babasının yanına gömüldü - 6
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