"Cennet Çamuru"nu yeniden yorumladı: Dubai çikolatası çılgınlığı bitti, bu da Adana çikolatası
Sosyal medyada viral haline gelen Dubai çikolatası, popülerliğini yitirirken Adanalı tatlıcının Dubai çikolatası olarak bilinen ürünü yeniden yorumlayarak yaptığı Adana çikolatası yok satmaya devam ediyor.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sayesinde popülerleşen Dubai çikolatası, 2024 yılının en çok tüketilen ürünleri arasında yer aldı. Ancak her popülerlik gibi Dubai çikolatasının ünü de bitmeye başladı.