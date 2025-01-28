"Cennet Çamuru"nu yeniden yorumladı: Dubai çikolatası çılgınlığı bitti, bu da Adana çikolatası

Sosyal medyada viral haline gelen Dubai çikolatası, popülerliğini yitirirken Adanalı tatlıcının Dubai çikolatası olarak bilinen ürünü yeniden yorumlayarak yaptığı Adana çikolatası yok satmaya devam ediyor.

"Cennet Çamuru"nu yeniden yorumladı: Dubai çikolatası çılgınlığı bitti, bu da Adana çikolatası - 1

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sayesinde popülerleşen Dubai çikolatası, 2024 yılının en çok tüketilen ürünleri arasında yer aldı. Ancak her popülerlik gibi Dubai çikolatasının ünü de bitmeye başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Cennet Çamuru"nu yeniden yorumladı: Dubai çikolatası çılgınlığı bitti, bu da Adana çikolatası - 2

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik ise popüler ürünün içerisindeki Kilis'in coğrafi işaret belgesiyle tescilli ‘Cennet Çamuru'nu yeniden yorumlayarak Adana Çikolatası yaptı. Yaklaşık 3 aydır menüde olan ve adeta yok satan Adana çikolatası, “yerli ve milli” bir tat olarak tüketilmeye devam ediyor.

"Cennet Çamuru"nu yeniden yorumladı: Dubai çikolatası çılgınlığı bitti, bu da Adana çikolatası - 3

Gösterişli ambalajıyla satılan Adana çikolatası hakkında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, “Kilis'in Cennet Çamuru ile Dubai çikolatası furyası çıkmıştı. Bizde onu kendi işletmemizde Adana çikolatası olarak satışını yapıyoruz.

"Cennet Çamuru"nu yeniden yorumladı: Dubai çikolatası çılgınlığı bitti, bu da Adana çikolatası - 4

Bu ürün menümüzde de var ve yoğun talep görüyoruz. Satışlarımız çok güzel. Her gelen müşteride beğeniyor ve adının Adana çikolatası olması nedeniyle çok ilgi görüyor” ifadelerini kullandı.

"Cennet Çamuru"nu yeniden yorumladı: Dubai çikolatası çılgınlığı bitti, bu da Adana çikolatası - 5

Dubai çikolatası furyasının bittiğine vurgu yapan Geyik, “Dubai çikolatası furyası bitti ama bizim Adana çikolatası furyamız devam ediyor. Haftanın 4-5 günü Adana çikolatası ağırlıklı çalışıyoruz. Yoğun bir rağbet görüyoruz” dedi.

"Cennet Çamuru"nu yeniden yorumladı: Dubai çikolatası çılgınlığı bitti, bu da Adana çikolatası - 6
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