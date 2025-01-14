Cennetten gelen bitki olarak biliniyor: Dalında ne kadar beklerse o kadar kıymetli
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağlarda uygulanan örtü altı sistemi sayesinde en fazla 3 ayda tamamlanan üzüm sezonu artık 6-7 ay boyunca devam ediyor. Ocak ayının ortasında olunmasına rağmen Manisa'da hala örtü altında kesilmeyi bekleyen binlerce ton üzüm bulunurken, bu durum Türkiye'nin dış pazardaki rekabet gücünü de artıyor.
Manisa'nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümünde 2024 yılı mahsullerinin hasadı devam ediyor. Birçok bağda 2025 yılı için budama işlemleri ve bakımları tamamlanırken, Sarıgöl ilçesinde yıllardır uygulanan örtü altı sistem sayesinde hasat devam ediyor. Beyaz naylon kanaviçeler sayesinde temmuz ayında üstleri örtülen bağlar, dolu, yağmur gibi hava olaylarına karşı üzümler korunurken, sararıp dökülen ve yapraksız kalan üzümler adeta açık soğuk hava deposunda tazeliğini korumaya devam ediyor. Üzüm üreticileri ise Türkiye'nin gittikçe azalan dünya pazarındaki yerinin bu uygulama sayesinde yeniden liderliğe yükselebileceğine vurgu yaptı.