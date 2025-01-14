Cennetten gelen bitki olarak biliniyor: Dalında ne kadar beklerse o kadar kıymetli

''Burası dünyanın merkezi. 2024 üzümlerinin satışlarına hala devam ediyoruz. Üzüm 130 günde oluşur. Saklama süresi ise 1 yılı bulduğu ispatlanmıştır. Buradan tüm ihracatçılarımıza sesleniyorum. Gelin çiftçiyi kurtarmak için depoda değil, üzümlerimizi dalında saklayalım. Organik üzümlerimizi bugün rekabet ettiğimiz Mısır, Özbekistan, İran ve Afrika ülkelerinin önüne geçeceğimiz şekilde ürünü dalında ne kadar fazla tutarsak o kadar değerli olduğunu gelin dünyaya bu örtülerle tanıtalım. Örtü altı ve damlama sulama sistemi ile ürünlerimizi bir yıl saklayabildiğimiz artık ispatlanmıştır.''