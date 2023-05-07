Cep telefonun ardından sınırda bu sefer de PlayStation kuyruğu

Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda yaşanan cep telefonu yoğunluğunun ardından bu kez de PlayStation yoğunluğu yaşanıyor. Alışverişe gelen vatandaşlar sınır kapısında yoğunluğa neden oldu.

Cep telefonun ardından sınırda bu sefer de PlayStation kuyruğu - 1

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda cep telefonu yoğunluğu devam ederken şimdi de Playstation oyun konsolu yoğunluğu yaşanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cep telefonun ardından sınırda bu sefer de PlayStation kuyruğu - 2

Gürcistan’da Playstation 5’in fiyatı daha uygun olunca, Türkiye'den gelen vatandaşlar günü birlik Gürcistan’ın Batum şehrine giderek alışverişlerini yapıp geri dönüyorlar.

Cep telefonun ardından sınırda bu sefer de PlayStation kuyruğu - 3

Türkiye'de piyasa değeri 18 bin 500 lira olan Playstation 5, Batum’da 12 bin 300 lira.

Cep telefonun ardından sınırda bu sefer de PlayStation kuyruğu - 4

Ayrıca vergi iadesiyle bu fiyat 11 bin liraya düşüyor.

Cep telefonun ardından sınırda bu sefer de PlayStation kuyruğu - 5

Playstation 5, Batum’da 7 bin 500 TL civarında daha uygun olunca, gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonları yoğunluğa neden oldu.

Cep telefonun ardından sınırda bu sefer de PlayStation kuyruğu - 6
DAHA FAZLA GÖSTER