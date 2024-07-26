Cep telefonundan gelen sinyal cinayeti çözdü: Çürümüş cesedin katili belli oldu
Adana'da 4 ya önce deniz kıyısında çuvalda battaniyeye sarılı çürümüş halde cesedi bulunan Murat Arlı'yı katili ortaya çıktı. Maktülün 4 ay sonra cep telefonundan gelen sinyalin takibiyle, arkadaşı Atilla Cücü'nün öldürdüğü ortaya çıktı. Arlı'yı bir anlık öfkeyle döverek öldürdüğünü itiraf eden Cücü, tutuklandı.
Kent otogarında değnekçilik yapan Murat Arlı’dan haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.
Arlı'yı arama çalışması başlatılırken, 10 Mart'ta Karataş ilçesinde deniz kıyısında çuval içinde battaniyeye sarılı çürümüş halde erkek cesedi bulundu. Cesedin, kayıp olarak aranan Arlı'ya ait olduğu saptandı.