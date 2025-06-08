Cephe krokileri, analizler, gözlemler... Teşkilat-ı Mahsusa'dan Yüzbaşı Habib'in günlüğü atık kağıtların arasında bulundu
Kurtuluş Savaşı'nda cephede yer alan Teşkilat-ı Mahsusa mensubu Topçu Yüzbaşı Habib'in günlüğü, atık kağıtların arasında bulundu.
Teşkilat-ı Mahsusa mensubunun günlüğü atık kağıtların arasında çıktı.
Cephede yaşananların kaleme alındığı günlükte, Topçu Yüzbaşı Habib'in, Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaşması, çatışmaların seyri, cephe krokileri, analiz ve gözlemler ile eşine yazdığı şiirler de yer alıyor.