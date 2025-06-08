Cephe krokileri, analizler, gözlemler... Teşkilat-ı Mahsusa'dan Yüzbaşı Habib'in günlüğü atık kağıtların arasında bulundu

CEPHEDE ATATÜRK'Ü KARŞILAYAN HEYETTE YER ALDI

Yüzbaşı Habib'in cephede Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü ile karşılaşmasına da günlüğünde yer verdiğini belirten Köksal, günlüğün sahibi askerin 11 Mart 1922'de tarihli notunda Atatürk ile cephede karşılaşmasını şu satırlarla kaleme aldığını aktardı:

"Fırka tecemmu etti. Herkes Büyük Kumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini bekliyordu...

Müşir üniformasını giyinmiş büyük ve kahraman kumandan nihayet önümden geçiyordu.

Kalbimin en har ve samimi haliyle selamladım. Yemin ederim ki kalbim şimdiye kadar böyle tatlı bir surette çarpmamıştı.

Halaskar Kumandan-ı Azamın geçtiği esnadaki saadeti hiç unutmayacağım. Cenab-ı Hak tuttuğu yolu muzafferiyete isal buyursun, amin."