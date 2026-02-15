Çerezi beraber, dayağı tek yedi. 13 bin 500 liralık hesaba itiraz etti, öldüresiye dövüldü

İddiaya göre üç arkadaş eğlenmek Avcılar'daki bir mekana gitti. Girişte kişi başı 4 bin 500 TL ücret ödeyen arkadaş grubuna, çerez için de 13 bin 500 TL’lik adisyon gönderildi. Gençler yüksek tutara itiraz edince hesap bin 900 TL’ye düşürüldü.

Ancak iddiaya göre hesap tartışmasının ardından taraflar arasında gerginlik yaşandı.