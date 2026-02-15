Çerezi beraber, dayağı tek yedi. 13 bin 500 liralık hesaba itiraz etti, öldüresiye dövüldü
15.02.2026 12:25
NTV
İstanbul’da bir eğlence mekanında gelen 13 bin 500 TL'lik çerez hesabı itiraz sonrası bin 900 TL'ye düşürüldü. Çıkan tartışmada dövülen müşterilerden biri, "Arkadaşlarım tuvalete diye gidip beni yalnız bıraktı. Çerezi beraber, dayağı tek yedim." diyerek isyan etti.
İstanbul Avcılar’da bir eğlence mekanında 13 bin 500 TL’lik çerez hesabına itiraz eden bir kişi, iddiaya göre garsonlar tarafından tekme tokat dövüldü. Elmacık kemiği ve burnu kırılan genç hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre üç arkadaş eğlenmek Avcılar'daki bir mekana gitti. Girişte kişi başı 4 bin 500 TL ücret ödeyen arkadaş grubuna, çerez için de 13 bin 500 TL’lik adisyon gönderildi. Gençler yüksek tutara itiraz edince hesap bin 900 TL’ye düşürüldü.
Ancak iddiaya göre hesap tartışmasının ardından taraflar arasında gerginlik yaşandı.
Show Haber’e konuşan genç, arkadaşlarından birinin telefonla konuşmak için dışarı çıktığını, diğerinin ise lavaboya gittiğini söyledi. Masada tek kaldığını belirten genç, bu sırada saldırıya uğradığını öne sürdü.
Dayak yiyen genç, “Bana silah kabzası, kask ve beyzbol sopasıyla saldırmaya başladılar. Arkadaşlarım yanımda yoktu. Beni masada tek buldular. Çerezi beraber yedik, dayağı ben tek yedim” ifadelerini kullandı.
Elmacık kemiği ve burnunun kırıldığını belirten genç, gözünü hastanede açtığını söyledi.
Hastaneye kaldırılan gencin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Tarafların karşılıklı şikayetçi olup olmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.