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Çermik Belediyesi hangi partide? Çermik Belediye başkanı kimdir? Çermik Belediye başkan adayları

Çermik Belediyesi hangi partide? Çermik Belediye Başkanı kimdir? Çermik Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Çermik Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Çermik Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Çermik yerel seçim sonuçları..

Çermik Belediyesi hangi partide? Çermik Belediye başkanı kimdir? Çermik Belediye başkan adayları - 1

ÇERMİK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Çermik Belediyesini 9.368 alınan oy ve %40.07 oy oranı ile AK Parti adayı Şehmus Karamehmetoğlu kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%40.07
  • HDP%25.54
  • DSP%17.41
  • Saadet Partisi%16.09
  • CHP%0.64
  • BTP%0.25

TÜRKİYE HABERLERİ

Çermik Belediyesi hangi partide? Çermik Belediye başkanı kimdir? Çermik Belediye başkan adayları - 2

ÇERMİK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çermik Belediyesi Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu Kimdir?

Şehmus Karamehmetoğlu, 1959 yılında Çermik İlçesi Baykal Mahallesinde doğdu. İlk ve ortaöğretimini Çermik'te tamamladı. Askerlik dönüşü sonrası Çermik ilçe merkezine yerleşerek ticaretle uğraştı.

2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği'ne seçildi. 03 Temmuz 2014 tarihinde AK Parti Genel Merkezi tarafından Çermik İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 02 Ekim 2016 tarihinde Çermik Belediye Başkanı Mehmet Akdağ'ın vefat etmesi nedeniyle, Ak Parti Genel Merkezi tarafından Belediye Başkanı Adayı gösterildi. 10 Ekim 2016 tarihinde Çermik Belediye Başkanlığı'na seçildi.
Evli ve 10 çocuk babasıdır.

Şehmus Karamehmetoğlu, 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Diyarbakır Çermik Belediye Başkan Adayı oldu.

Çermik Belediyesi hangi partide? Çermik Belediye başkanı kimdir? Çermik Belediye başkan adayları - 3

ÇERMİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU
  • AHMET EFETÜRK
  • VEDAT KARAKAŞ
  • MURAT AKDAĞ
  • BERAT CAN
  • MEHMET RAMAZAN KEBABCILAR
  • NURETTİN AKDAĞ
  • SEYFETTİN YİĞİT
  • ABDULLAH EJDER YİĞİT
Çermik Belediyesi hangi partide? Çermik Belediye başkanı kimdir? Çermik Belediye başkan adayları - 4

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