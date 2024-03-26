Çermik Belediyesi hangi partide? Çermik Belediye başkanı kimdir? Çermik Belediye başkan adayları

ÇERMİK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çermik Belediyesi Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu Kimdir?

Şehmus Karamehmetoğlu, 1959 yılında Çermik İlçesi Baykal Mahallesinde doğdu. İlk ve ortaöğretimini Çermik'te tamamladı. Askerlik dönüşü sonrası Çermik ilçe merkezine yerleşerek ticaretle uğraştı.



2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği'ne seçildi. 03 Temmuz 2014 tarihinde AK Parti Genel Merkezi tarafından Çermik İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 02 Ekim 2016 tarihinde Çermik Belediye Başkanı Mehmet Akdağ'ın vefat etmesi nedeniyle, Ak Parti Genel Merkezi tarafından Belediye Başkanı Adayı gösterildi. 10 Ekim 2016 tarihinde Çermik Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Evli ve 10 çocuk babasıdır.



Şehmus Karamehmetoğlu, 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Diyarbakır Çermik Belediye Başkan Adayı oldu.