Çermik Belediyesi hangi partide? Çermik Belediye başkanı kimdir? Çermik Belediye başkan adayları
Çermik Belediyesi hangi partide? Çermik Belediye Başkanı kimdir? Çermik Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Çermik Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Çermik Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Çermik yerel seçim sonuçları..
ÇERMİK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Çermik Belediyesini 9.368 alınan oy ve %40.07 oy oranı ile AK Parti adayı Şehmus Karamehmetoğlu kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%40.07
- HDP%25.54
- DSP%17.41
- Saadet Partisi%16.09
- CHP%0.64
- BTP%0.25