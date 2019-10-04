Cerrahpaşa Çocuk Acil taşınıyor

Kapatılmanın ardından bu servislerin yeni yapılan 13 prefabrik binaya taşınacağını duyuran İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç Dr. Zekayi Kutlubay, "Valiliğin ve Rektörlüğümüzün dün bir açıklaması oldu. Her iki açıklamada da Çocuk Acil servisi için az hasarlı diye rapor verdiler. Geri kalan hiçbir binamızda hasarlı bir durum yok. Yapı birimi ve mühendislik fakültesi de gezdi. Verilen raporlar olumlu. Fakat az hasarlı denilen yerde tedbiren dünden itibaren çocuk hastalıkları binamızda hizmeti durdurduk. Yaklaşık üç yıldır yeni bir inşaat çalışmamız vardı. Alt Cerrahpaşa dediğimiz yerde 13 tane çelik bina yaptık. Çocuk binası da yapılmış durumda, 15 güne ihtiyacımız var. Deprem de bu süreci hızlandırmış oldu" dedi.

Mevcut hastaların ve yeni hastaların durumu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Kutlubay, "Hocalarımız kendi hastalarını takip ediyor. Genel polikliniklere yavaş yavaş başlayacağız. Çocuk Acil'de hasta alımını kestik ama çok zaruri ihtiyacı olanlara Yetişkin Acil'de hizmet veriyoruz. Çocuk Acil'i de bir hafta içerisinde hizmete açacağız" diye konuştu.