“Cesareti olan girsin” dediler, içeriden ceset çıktı
Çorum’da iki genç, dolaşırken karşılaştıkları bir binaya “Cesareti olan içeri girsin.” diyerek iddiaya girdi. Gençlerden biri eve girdi. İçeri giren genç, evde cesetle karşılaştı. Cesedin 34 yaşındaki Ramazan Bayram’a ait olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Çorum’da iki genç iddia üzerine girdikleri evde erkek cesedi buldu.Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kunduzhan Mahallesi’ndeki Farabi Caddesi’nde meydana geldi.