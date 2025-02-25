“Cesareti olan girsin” dediler, içeriden ceset çıktı

Çorum’da iki genç, dolaşırken karşılaştıkları bir binaya “Cesareti olan içeri girsin.” diyerek iddiaya girdi. Gençlerden biri eve girdi. İçeri giren genç, evde cesetle karşılaştı. Cesedin 34 yaşındaki Ramazan Bayram’a ait olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

“Cesareti olan girsin” dediler, içeriden ceset çıktı - 1

Çorum’da iki genç iddia üzerine girdikleri evde erkek cesedi buldu.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kunduzhan Mahallesi’ndeki Farabi Caddesi’nde meydana geldi.

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“Cesareti olan girsin” dediler, içeriden ceset çıktı - 2

İki genç bölgede dolaşırken karşılarına çıkan metruk eve “Cesareti olan girsin.” diye iddiaya girdi.

Eve giren gençlerden biri yerde erkek cesediyle karşılaştı.

İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

“Cesareti olan girsin” dediler, içeriden ceset çıktı - 3

Ekiplerin kontrolünde cesedin Rıza Bayram’a (34) ait olduğu tespit edildi.

Olay yeri incelemesinin ardından Bayram’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

“Cesareti olan girsin” dediler, içeriden ceset çıktı - 4

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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