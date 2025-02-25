“Cesareti olan girsin” dediler, içeriden ceset çıktı

Ekiplerin kontrolünde cesedin Rıza Bayram’a (34) ait olduğu tespit edildi.

Olay yeri incelemesinin ardından Bayram’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.