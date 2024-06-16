Cesedini halıya sarıp denize atmışlardı: Sedef Güler cinayetinin firari şüphelisi yakalandı, suçunu itiraf etti

İstanbul Büyükçekmece’de halıya sarılmış haldeki cesedi denizde balıkçılar tarafından bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin firari şüphelisi Yavuz G, Edirne’de yakalandı. Yavuz G, ilk ifadesinde Güler’in cansız bedenini halıya sarıp denize attığını itiraf etti.

Cesedini halıya sarıp denize atmışlardı: Sedef Güler cinayetinin firari şüphelisi yakalandı, suçunu itiraf etti - 1

Edirne’de, İstanbul Büyükçekmece’de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

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Cesedini halıya sarıp denize atmışlardı: Sedef Güler cinayetinin firari şüphelisi yakalandı, suçunu itiraf etti - 2

Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri cinayetle ilişkili olduğu değerlendirilen Yavuz G’yi merkeze bağlı Elçili köyünde yakaladı.

Cesedini halıya sarıp denize atmışlardı: Sedef Güler cinayetinin firari şüphelisi yakalandı, suçunu itiraf etti - 3

4 SUÇTAN ARANIYORDU

Yavuz G’nin aralarında uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarının olduğu 4 suçtan aranması olduğu tespit edildi.

Cesedini halıya sarıp denize atmışlardı: Sedef Güler cinayetinin firari şüphelisi yakalandı, suçunu itiraf etti - 4

İTİRAF ETTİ

Zanlının sorgusunda, alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler’in nefes almadığını fark ederek, Güler’i halıya sarıp denize attığı yönünde itirafta bulunduğu öğrenildi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Yavuz G. adliyeye sevk edildi.
Cesedini halıya sarıp denize atmışlardı: Sedef Güler cinayetinin firari şüphelisi yakalandı, suçunu itiraf etti - 5

NE OLMUŞTU?

24 yaşındaki Sedef Güler’in cesedi, 7 Haziran’da Mimarsinan Merkez Mahallesi’ndeki balıkçı barınağında halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde bulunmuştu.

Olayla ilgili dört gün önce gözaltına alınan şüphelilerden Fırat B. ve Onur Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti.

Cesedini halıya sarıp denize atmışlardı: Sedef Güler cinayetinin firari şüphelisi yakalandı, suçunu itiraf etti - 6

Şüphelilerden Fırat B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Onur O. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Yavuz G. ile öldürülen Sedef Güler’in beraber bir eve giriş yapması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
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