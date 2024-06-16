Cesedini halıya sarıp denize atmışlardı: Sedef Güler cinayetinin firari şüphelisi yakalandı, suçunu itiraf etti
İstanbul Büyükçekmece’de halıya sarılmış haldeki cesedi denizde balıkçılar tarafından bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin firari şüphelisi Yavuz G, Edirne’de yakalandı. Yavuz G, ilk ifadesinde Güler’in cansız bedenini halıya sarıp denize attığını itiraf etti.
Edirne’de, İstanbul Büyükçekmece’de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli yakalandı.