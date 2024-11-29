Ceset sandılar ama gerçek bambaşka çıktı: "Kayınvalidemin yaptığı çiçeklikler yanlış anlaşıldı"

Normalde bu çiçeklik ve çiçek açtığında çok güzel bir görüntü verir. Olay da şu şekilde olmuş; bizim burada komşumuza misafir geliyor eşiyle birlikte. Tam burada arabayla durduklarında misafirin hanımı kapıyı açınca bunu görüyor. Görünce de ceset sanıyor bayılıyor. Sinir krizi geçiriyor, ambulans çağırıyorlar. Bu arada da gelirken başka yerden silah sıkıyorlar ve onun da sesini duyunca çevredeki binalardan da ‘Tekel bayi ile kasap dükkanının önünde cinayet işlendi' diyorlar. Öyle bir durum da yok yani söz konusu değil. Öyle olunca da yanlış anlaşıldı” dedi.