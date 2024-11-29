Ceset sandılar ama gerçek bambaşka çıktı: "Kayınvalidemin yaptığı çiçeklikler yanlış anlaşıldı"
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dün akşam bir kadının kardan adam olduğu söylenen kıyafetleri ceset sanarak sinir krizi geçirmesinin ardındaki gerçek başka çıktı. Apartmanda ikamet eden Ali Köse, kayınvalidesinin yaptığı çiçekliklerin ceset sanıldığını ve yanlış anlaşıldığını söyledi.
Edinilen bilgiye göre, Mimsin Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre çocukların bir apartmanın duvar dibine yaptıkları ve kıyafet giydirdikleri kardan adamı ceset sanan bir kadın sinir krizi geçirdi.