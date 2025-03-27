Çeşit çeşit şeker ve kolonyalar tezgahta
Konya'da, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala çeşit çeşit şeker ve kolonyalar tezgahtaki yerini aldı. Kentte yaklaşan bayram öncesi alışveriş telaşı yaşanıyor. Bayram geleneği olan şeker ve kolonya için kimi vatandaş marketleri tercih ederken, kimi de soluğu Tarihi Bedesten Çarşısı'nda alıyor.
Konya'da 3 kuşaktır kolonya imal ettiklerini belirten Tevfik Tezcan, "Özellikle bayramlarda olmazsa olmaz şekerle birlikte kolonyadır. Kolonya satışları son hafta itibariyle daha da hızlandı.