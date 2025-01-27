Çeşit çok, bolluk sürüyor: Kilosunun fiyatı 100 liraya kadar düştü
Trabzon' da balık tezgahlarındaki çeşitlilik sürüyor. Trabzon Balıkçılar Hali'nde; mezgit ve istavrit kilosu 100, palamut ve hamsisinin kilosu 150 liradan satışa sunuluyor.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi.
Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, "Vira bismillah" diyerek denize açıldı. Bu yıl bolca avlanan palamut sezon sonuna rağmen tezgahlarda yerini korurken, hamsi başta olmak üzere diğer balık çeşitleri de halde bulunuyor.