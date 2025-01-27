Çeşit çok, bolluk sürüyor: Kilosunun fiyatı 100 liraya kadar düştü

"SEZON HAREKETLİ VE BEREKETLİ"

Balıkçı Mustafa Karslı, sezonun bol ve bereketli geçtiğini ifade ederek, "Balık fiyatları seyrinde gidiyor. Bu ay içinde çok büyük bir değişiklik beklemiyoruz. Balık standart olarak gelmeye devam ediyor. Sezon çok hareketli ve bereketli geçiyor. Yoğun bir palamut sezonu geçirdik. Vatandaş da palamuda doydu. Hamsi yerini mezgit ve istavrite bırakacak artık. Olta balıkçılardan aldığımız balıklar da tezgahlarda yerini alıyor. Vatandaş da durumdan memnun. Fiyatlara bakıldığında yine vatandaşın dostu balık oluyor. Geçen sene palamutçuluk değil, hamsicilik vardı. Hamsi olunca çok nadir palamut görülür. Geçen sene bu zamanlarda çok yoğun bir hamsi satışı vardı. Palamudun kaybolmasıyla hamsi çıktı. Hamsi de yine bereketiyle geldi" dedi.