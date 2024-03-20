Çeşme Belediyesi hangi partide? Çeşme Belediye başkanı kimdir? Çeşme Belediye başkan adayları

ÇEŞME BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çeşme Belediyesi Başkanı Muammer Ekrem Oran Kimdir?

Muammer Ekrem Oran, 21 Mayıs 1971 tarihinde İzmir, Çeşme'de doğdu. İlköğrenimini Gazi İlkokulu'nda tamamladıktan sonra, Saint-Joseph Ortaokulu ve İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde eğitim aldı. Eğitim hayatına Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde devam etti.Siyasi kariyerine 2004 yılında CHP'de adım atan Muammer Ekrem Oran, aynı yıl Çeşme Belediyesi Kontenjan Meclis Üyesi olarak seçildi. 2009 Yerel Seçimleri'nde Çeşme Belediyesi Meclis Üyeliği görevine getirildi. 2004-2013 yılları arasında Çeşme Belediyesi'nde Başkan Vekilliği, Encümen Üyeliği, İmar Komisyonu Üyeliği ve Denetim Komisyonu Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulundu. Ayrıca, 2 bin 500 nüfuslu Çeşme Plaj Evleri Kooperatifi'nde yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi. Oran, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ve Çeşme Atatürkçü Düşünce Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği yapmış, Ege Genç İşadamları Derneği'nde denetim kurulu üyeliğini sürdürmüştür. Ayrıca, Çeşme ve Alaçatı'nın yerel gazetesi olan Çeşme Güneşi Gazetesi'nin imtiyaz sahibidir.Muammer Ekrem Oran, evli ve bir çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'den İzmir İli, Çeşme İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.