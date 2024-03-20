Çeşme Belediyesi hangi partide? Çeşme Belediye başkanı kimdir? Çeşme Belediye başkan adayları
Çeşme Belediyesi hangi partide? Çeşme Belediye Başkanı kimdir? Çeşme Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Çeşme Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Çeşme Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Çeşme yerel seçim sonuçları..
ÇEŞME BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Buca Belediyesini 14.425 alınan oy ve %53.72 oy oranı ile CHP adayı Muammer Ekrem Oran kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%53.72
- MHP%41.98
- ESEN FATMA KABADAYI VHİTİNG%2.30
- TKP%0.53
- Saadet Partisi%0.39
- BTP%0.35
- Diğer%0.73