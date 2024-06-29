Çeşme, Selçuk ve Menderes’te orman yangınları | Bakan Yumaklı: Yangınlar kontrol altında, gözaltına alınanlar var
Dün Türkiye genelinde 30'u kırsal 14'ü ormanlık alan olmak üzere toplam 44 yangın çıktı. Yangınların birçoğu ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İzmir'in Selçuk, Menderes ve Çeşme ilçelerindeki yangınlarla mücadele ise sabaha kadar aralıksız devam etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınların kontrol altına alındığını söyledi. Menderes’teki yangının bir hobi bahçesinden başladığını anlatan Bakan Yumaklı, Çeşme’deki yangına ise atılan bir sigara izmaritinin neden olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, yangınlarla ilgili olarak gözaltına alınanların olduğunu söyledi.
İzmir’in Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde orman yangını çıktı.
Selçuk’taki yangın Aydın’ın Kuşadası ilçesine sıçradı.
Üç yangında da alevlerle mücadele sabah saatlerine kadar sürdü.