Çeşme, Selçuk ve Menderes’te orman yangınları | Bakan Yumaklı: Yangınlar kontrol altında, gözaltına alınanlar var

Dün Türkiye genelinde 30'u kırsal 14'ü ormanlık alan olmak üzere toplam 44 yangın çıktı. Yangınların birçoğu ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İzmir'in Selçuk, Menderes ve Çeşme ilçelerindeki yangınlarla mücadele ise sabaha kadar aralıksız devam etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınların kontrol altına alındığını söyledi. Menderes’teki yangının bir hobi bahçesinden başladığını anlatan Bakan Yumaklı, Çeşme’deki yangına ise atılan bir sigara izmaritinin neden olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, yangınlarla ilgili olarak gözaltına alınanların olduğunu söyledi.

Çeşme, Selçuk ve Menderes’te orman yangınları | Bakan Yumaklı: Yangınlar kontrol altında, gözaltına alınanlar var - 1

İzmir’in Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde orman yangını çıktı.

Selçuk’taki yangın Aydın’ın Kuşadası ilçesine sıçradı.

Üç yangında da alevlerle mücadele sabah saatlerine kadar sürdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çeşme, Selçuk ve Menderes’te orman yangınları | Bakan Yumaklı: Yangınlar kontrol altında, gözaltına alınanlar var - 2

İZMİR'DEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’deki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Menderes’teki yangının bir hobi bahçesinde başladığını anlatan Bakan Yumaklı, Çeşme’deki yangına ise atılan bir sigara izmaritinin neden olduğunu bildirdi.

Bakan Yumaklı, Selçuk’taki yangının başlangıç sebebinin araştırıldığı bilgisini verirken, yangınlarla ilgili olarak bazı şüphelilerin gözaltına alındığını söyledi.

Çeşme, Selçuk ve Menderes’te orman yangınları | Bakan Yumaklı: Yangınlar kontrol altında, gözaltına alınanlar var - 3

"AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULAYACAĞIZ"

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Bakan Yumaklı, vatandaşlara orman yangınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu, yangına sebep olanlarla ilgili olarak ağır yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.

Gelecek hafta Ege Bölgesi için çok yoğun ve şiddetli rüzgar uyarısının yapıldığını aktaran Yumaklı, hava sıcaklıklarının da yükseldiğini, herkesin konuya duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Yumaklı, Menderes'te yaklaşık 150, Selçuk'ta da 350 hektarlık alanın yangından etkilendiğini dile getirerek, tamamen söndürme çalışmaları bittiğinde yangında ne kadarlık bir alanın hasar gördüğünün tespitinin yapılacağını söyledi.

Çeşme, Selçuk ve Menderes’te orman yangınları | Bakan Yumaklı: Yangınlar kontrol altında, gözaltına alınanlar var - 4

SELÇUK'TA BAŞLAYAN YANGIN KUŞADASI'NA SIÇRADI

İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da şiddetiyle hızla yayıldı. Alevler Aydın'ın Kuşadası ilçesine de sıçradı.

Selçuk-Kuşadası karayolu trafiğe kapatıldı. Yangına karadan 118 araç ve yaklaşık 500 personelle, 3 gece görüşlü helikopterle de havadan müdahale edildi.

Çeşme, Selçuk ve Menderes’te orman yangınları | Bakan Yumaklı: Yangınlar kontrol altında, gözaltına alınanlar var - 5

MENDERES'TE TOMA DESTEĞİ

Aynı saatler içinde Menderes Karacadağ'daki ormanlık alanda da yangın çıktı. Alevlere 48 araç ve 207 personelle karadan, 5 helikopterle de havadan müdahale edildi. Çalışmalara TOMA'lar da destek verdi. 

Çeşme, Selçuk ve Menderes’te orman yangınları | Bakan Yumaklı: Yangınlar kontrol altında, gözaltına alınanlar var - 6

Yangının ilerlediği Çamönü Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Ormanlık alanın içinde yer alan hobi bahçelerine yapılan evler de boşaltıldı. 

Çeşme, Selçuk ve Menderes’te orman yangınları | Bakan Yumaklı: Yangınlar kontrol altında, gözaltına alınanlar var - 7

Sabahın ilk saatlerinde bölgeden gelen görüntüler, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını gösteriyor.

Çeşme, Selçuk ve Menderes’te orman yangınları | Bakan Yumaklı: Yangınlar kontrol altında, gözaltına alınanlar var - 8

Özellikle havadan çekilen görüntülerde yanan alanın büyüklüğü de gözler önüne seriliyor.

Çeşme, Selçuk ve Menderes’te orman yangınları | Bakan Yumaklı: Yangınlar kontrol altında, gözaltına alınanlar var - 9

ÇANAKKALE'DE 7 SAAT SÜREN MÜCADELE

Bu arada dün akşam saatlerinde Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve hızla yayılan yangın da ekiplerin 7 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Çeşme, Selçuk ve Menderes’te orman yangınları | Bakan Yumaklı: Yangınlar kontrol altında, gözaltına alınanlar var - 10

SUSURLUK'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Balıkesir’in Susurluk ilçesindeki yangın ise 13 saat sonra kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, Sülücek Mahallesi Muhtarı Recep Aydın, yaptığı açıklamada büyük bir faciadan dönüldüğünü belirterek, “Alevler mahallemizdeki evlerin arasından geçip gitti. Allah’a şükür insanlarımıza ve hayvanlarımıza zarar vermedi. Ama buğday tarlalarımız da yandı. Yaklaşık 500 dönümlük alan küle döndü.” dedi.

Çeşme, Selçuk ve Menderes’te orman yangınları | Bakan Yumaklı: Yangınlar kontrol altında, gözaltına alınanlar var - 11
Çeşme, Selçuk ve Menderes’te orman yangınları | Bakan Yumaklı: Yangınlar kontrol altında, gözaltına alınanlar var - 12
Çeşme, Selçuk ve Menderes’te orman yangınları | Bakan Yumaklı: Yangınlar kontrol altında, gözaltına alınanlar var - 13
Çeşme, Selçuk ve Menderes’te orman yangınları | Bakan Yumaklı: Yangınlar kontrol altında, gözaltına alınanlar var - 14
Çeşme, Selçuk ve Menderes’te orman yangınları | Bakan Yumaklı: Yangınlar kontrol altında, gözaltına alınanlar var - 15
Çeşme, Selçuk ve Menderes’te orman yangınları | Bakan Yumaklı: Yangınlar kontrol altında, gözaltına alınanlar var - 16
Çeşme, Selçuk ve Menderes’te orman yangınları | Bakan Yumaklı: Yangınlar kontrol altında, gözaltına alınanlar var - 17
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