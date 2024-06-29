Çeşme, Selçuk ve Menderes’te orman yangınları | Bakan Yumaklı: Yangınlar kontrol altında, gözaltına alınanlar var

"AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULAYACAĞIZ"

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Bakan Yumaklı, vatandaşlara orman yangınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu, yangına sebep olanlarla ilgili olarak ağır yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.

Gelecek hafta Ege Bölgesi için çok yoğun ve şiddetli rüzgar uyarısının yapıldığını aktaran Yumaklı, hava sıcaklıklarının da yükseldiğini, herkesin konuya duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Yumaklı, Menderes'te yaklaşık 150, Selçuk'ta da 350 hektarlık alanın yangından etkilendiğini dile getirerek, tamamen söndürme çalışmaları bittiğinde yangında ne kadarlık bir alanın hasar gördüğünün tespitinin yapılacağını söyledi.