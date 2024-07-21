Çeşme'de hırsızlık yapan turistten pişmanlık mesajı: Evrenden intikam almak istedim

Olay geçtiğimiz günlerde Çeşme'nin turistik beldesi Alaçatı'da meydana geldi.

Bir elbise dükkanına giren ve Avustralya uyruklu olduğu öğrenilen kadın, elbiseleri önce kontrol etti ve daha sonra gözüne kestirdiği bir elbiseyi çantasına atarak dükkandan çıktı.