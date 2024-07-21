Çeşme'de hırsızlık yapan turistten pişmanlık mesajı: Evrenden intikam almak istedim
İzmir'in Çeşme ilçesinde elbise çalarken güvenlik kamerasına yakalanan Avustralyalı turist, daha sonra pişman olarak çaldığı elbisenin parasını gönderdi. Pişman olduğunu hırsızlık yaptığı iş yeri sahibine mail yoluyla belirten turist, "evrenden intikam almak için" elbise çaldığını söyledi.
Olay geçtiğimiz günlerde Çeşme'nin turistik beldesi Alaçatı'da meydana geldi.
Bir elbise dükkanına giren ve Avustralya uyruklu olduğu öğrenilen kadın, elbiseleri önce kontrol etti ve daha sonra gözüne kestirdiği bir elbiseyi çantasına atarak dükkandan çıktı.