Çeşme'de hortum paniği: Evlerin çatılarında hasar oluştu

İzmir'in Çeşme ilçesinde sabah saatlerinde çıkan hortum, bazı evlerin çatılarına zarar verdi. Hortumda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, hasar tespit çalışmalarına başladı.

Haberler - İHA 07.12.2021 - 15:02

Çeşme'de hortum paniği: Evlerin çatılarında hasar oluştu - 1

'nin Ovacık Mahallesinde, bu sabah hortum çıktı.

Çeşme'de hortum paniği: Evlerin çatılarında hasar oluştu - 2

Ovacık Mahallesinin sahil kesiminde bulunan Sağlıkçılar Sitesi, İştur 90 Sitesi, Ovakent Sitesi ve Yuvamkent Sitesi'nde, etkili olan hortum nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar gördü.

Çeşme'de hortum paniği: Evlerin çatılarında hasar oluştu - 3

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Çeşme'de hortum paniği: Evlerin çatılarında hasar oluştu - 4

Çakıcı, herhangi bir can kaybı, yaralanma ve zarar gören büyükbaş ve küçükbaş hayvan olmadığını da belirtti.

Çeşme'de hortum paniği: Evlerin çatılarında hasar oluştu - 5

Kaymakam Çakıcı, hortum nedeniyle bir yazlık evin çatısının ciddi hasar gördüğünü, bazı yazlık evlerde de çatılardaki kiremitlerin uçtuğunu ve küçük bir hayvan damının da sundurmasının tahrip olduğunu söyledi.

Çeşme'de hortum paniği: Evlerin çatılarında hasar oluştu - 6

Çeşme Belediyesi ekiplerinin hasar gören yazlık evin çatısının molozlarını temizlediklerini ifade eden Kaymakam Çakıcı, jandarma, belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de tespit çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Çeşme'de hortum paniği: Evlerin çatılarında hasar oluştu - 7
Çeşme'de hortum paniği: Evlerin çatılarında hasar oluştu - 8
Çeşme'de hortum paniği: Evlerin çatılarında hasar oluştu - 9

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