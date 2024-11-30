Çeşme’de kanlı gece: Üç ölü | “Bana kafa atınca tabancayı kullandım”

Tetiği çeken B.B.

“BANA KAFA ATINCA TABANCAYI KULLANDIM”

Şüphelilerden B.B. polisteki ifadesinde, “Kafedeki tartışma ormanlık alanda sürdü. Yaşanan arbede de birisi bana kafa attı. Ben de tabancayı kullandım.” dedi.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.