Çeşme’de kanlı gece: Üç ölü | “Bana kafa atınca tabancayı kullandım”

İzmir’in Çeşme ilçesinde bir kafede iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın ardından gruptakiler, ormanlık alanda buluştu. Burada çıkan kavgada, üç kişi tabancayla vurularak öldürüldü. Bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili olarak üç kişi gözaltına alındı. Olayın şüphelilerinden 21 yaşındaki B.B., “Yaşanan arbede de birisi bana kafa attı. Ben de tabancayı kullandım.” dedi.

Çeşme’de kanlı gece: Üç ölü | “Bana kafa atınca tabancayı kullandım” - 1

İzmir’in Çeşme ilçesinde çıkan kavgada üç kişi silahla vurularak öldürüldü.

Olay, önceki akşam, Fahrettinpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Bir kafede iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışan iki grup, sözleşip ormanda buluştu.

Burada taraflar arasında yine tartışma çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çeşme’de kanlı gece: Üç ölü | “Bana kafa atınca tabancayı kullandım” - 2

Bu sırada B.B., tabancasını çıkarıp, peş peşe ateşledi.

Kurşunların isabet ettiği Azat Demir (23), Abdurrahim Doğan (19) ve Mehmet Sait Medeni (19) yaşamını yitirirken, A.M. ise yaralandı.

Çeşme’de kanlı gece: Üç ölü | “Bana kafa atınca tabancayı kullandım” - 3

Olayda öldürülen Mehmet Sait Medeni

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.M., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Ölen üç kişinin cansız bedenleri ise İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Çeşme’de kanlı gece: Üç ölü | “Bana kafa atınca tabancayı kullandım” - 4

Öldürülen Azat Demir

Buradaki otopsinin ardından ölen üç kişinin cenazeleri toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından B.B.’nin yanındaki arkadaşları O.A. (20) ve Ö.Ö.’yü (18) gözaltına aldı.

Çeşme’de kanlı gece: Üç ölü | “Bana kafa atınca tabancayı kullandım” - 5

Öldürülen Abdurrahim Doğan

Motosikletiyle kaçan B.B. de dün sabah polis ekipleri tarafından yakalandı.

Çeşme’de kanlı gece: Üç ölü | “Bana kafa atınca tabancayı kullandım” - 6

Tetiği çeken B.B.

“BANA KAFA ATINCA TABANCAYI KULLANDIM”

Şüphelilerden B.B. polisteki ifadesinde, “Kafedeki tartışma ormanlık alanda sürdü. Yaşanan arbede de birisi bana kafa attı. Ben de tabancayı kullandım.” dedi.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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