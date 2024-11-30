Çeşme’de kanlı gece: Üç ölü | “Bana kafa atınca tabancayı kullandım”
İzmir’in Çeşme ilçesinde bir kafede iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın ardından gruptakiler, ormanlık alanda buluştu. Burada çıkan kavgada, üç kişi tabancayla vurularak öldürüldü. Bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili olarak üç kişi gözaltına alındı. Olayın şüphelilerinden 21 yaşındaki B.B., “Yaşanan arbede de birisi bana kafa attı. Ben de tabancayı kullandım.” dedi.
İzmir’in Çeşme ilçesinde çıkan kavgada üç kişi silahla vurularak öldürüldü.
Olay, önceki akşam, Fahrettinpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.
Bir kafede iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışan iki grup, sözleşip ormanda buluştu.Burada taraflar arasında yine tartışma çıktı.