Çeşme'de korkulan oldu: Yaz ortasında zorunlu su kesintisi yarın başlıyor (Su kesinti saatleri belli oldu)
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme'nin su kaynağı Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü. Bu gelişme üzerine zorunlu su kesintisi kararı alındı.
İzmir'in turizm ilçesi Çeşme'de, su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle İZSU, zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçiriyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi yaşanan kuraklık, azalan yağışlar ve yaz sezonuyla birlikte artan nüfusun etkisiyle ilçedeki su ihtiyacının mevcut kaynaklarla karşılanmasında kritik bir noktaya gelindiğini duyurdu.