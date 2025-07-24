Çeşme'de korkulan oldu: Yaz ortasında zorunlu su kesintisi yarın başlıyor (Su kesinti saatleri belli oldu)

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme'nin su kaynağı Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü. Bu gelişme üzerine zorunlu su kesintisi kararı alındı.

Çeşme'de korkulan oldu: Yaz ortasında zorunlu su kesintisi yarın başlıyor (Su kesinti saatleri belli oldu) - 1

İzmir'in turizm ilçesi Çeşme'de, su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle İZSU, zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yaşanan kuraklık, azalan yağışlar ve yaz sezonuyla birlikte artan nüfusun etkisiyle ilçedeki su ihtiyacının mevcut kaynaklarla karşılanmasında kritik bir noktaya gelindiğini duyurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çeşme'de korkulan oldu: Yaz ortasında zorunlu su kesintisi yarın başlıyor (Su kesinti saatleri belli oldu) - 2

23.00'TE SULAR KESİLECEK

Bu kapsamda İZSU tarafından alınan kararla, 25 Temmuz 2025 Cuma günü saat 23.00 ile 26 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00 arasında olmak üzere Çeşme genelinde 7 saatlik zorunlu su kesintisi uygulanacak.

Açıklamada, bu uygulamanın sonraki günlerde de aynı saat aralıklarında periyodik olarak sürdürüleceği belirtildi.

Çeşme'de korkulan oldu: Yaz ortasında zorunlu su kesintisi yarın başlıyor (Su kesinti saatleri belli oldu) - 3

DOLULUK ORANI YÜZDE 5'İN ALTINA DÜŞTÜ

İlçenin ana su kaynaklarından biri olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda su rezervi yüzde 5'in altına geriledi.

Artan su tüketimi, iklim değişikliğinin etkilerinin yanı sıra özellikle yaz aylarında su ihtiyacı pik seviyelere ulaştı.

Çeşme'de korkulan oldu: Yaz ortasında zorunlu su kesintisi yarın başlıyor (Su kesinti saatleri belli oldu) - 4

VATANDAŞA ÇAĞRI YAPILDI

İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu sürecin hem mevcut su kaynaklarının korunması hem de altyapının dengelenmesi açısından kaçınılmaz olduğunu vurgularken, vatandaşlara su tasarrufu konusunda azami duyarlılık çağrısında bulundu.

Yetkililer, "Su artık daha kıymetli. Çeşme'de yaşayan tüm vatandaşlarımızdan bu geçici sürece destek vermelerini ve günlük yaşamlarında tasarruflu kullanım alışkanlıklarını benimsemelerini önemle rica ediyoruz. Suyumuzu birlikte koruyacağız" dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER