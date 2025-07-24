Çeşme'de korkulan oldu: Yaz ortasında zorunlu su kesintisi yarın başlıyor (Su kesinti saatleri belli oldu)

VATANDAŞA ÇAĞRI YAPILDI

İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu sürecin hem mevcut su kaynaklarının korunması hem de altyapının dengelenmesi açısından kaçınılmaz olduğunu vurgularken, vatandaşlara su tasarrufu konusunda azami duyarlılık çağrısında bulundu.

Yetkililer, "Su artık daha kıymetli. Çeşme'de yaşayan tüm vatandaşlarımızdan bu geçici sürece destek vermelerini ve günlük yaşamlarında tasarruflu kullanım alışkanlıklarını benimsemelerini önemle rica ediyoruz. Suyumuzu birlikte koruyacağız" dedi.