Çeşme'de zorunlu su kesintisi bu gece başlıyor: Bir baraj kurudu, diğeri kurumak üzere! İzmirlilere altı önemli uyarı
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme'de zorunlu su kesintisi bugün başlıyor. Gece 23.00'ten yarın sabah 06.00'ya kadar ilçeye su verilmeyecek. Son yılların en kurak mevsimini yaşayan İzmir'de belediye, vatandaşlara altı önemli hatırlatmada bulundu.
İzmir son yılların en kurak yaz mevsimini başıyor.
Kuraklık nedeniyle Çeşme'nin su kaynaklarında ciddi oranda azalma yaşandı.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) bu gelişme üzerine zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçirmeye karar verdi.