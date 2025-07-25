Çeşme'de zorunlu su kesintisi bu gece başlıyor: Bir baraj kurudu, diğeri kurumak üzere! İzmirlilere altı önemli uyarı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme'de zorunlu su kesintisi bugün başlıyor. Gece 23.00'ten yarın sabah 06.00'ya kadar ilçeye su verilmeyecek. Son yılların en kurak mevsimini yaşayan İzmir'de belediye, vatandaşlara altı önemli hatırlatmada bulundu.

Çeşme'de zorunlu su kesintisi bu gece başlıyor: Bir baraj kurudu, diğeri kurumak üzere! İzmirlilere altı önemli uyarı - 1

İzmir son yılların en kurak yaz mevsimini başıyor.

Kuraklık nedeniyle Çeşme'nin su kaynaklarında ciddi oranda azalma yaşandı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) bu gelişme üzerine zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçirmeye karar verdi.

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Çeşme'de zorunlu su kesintisi bu gece başlıyor: Bir baraj kurudu, diğeri kurumak üzere! İzmirlilere altı önemli uyarı - 2

ÇEŞME'DE SU KESİNTİ SAATLERİ

Çeşme'de zorunlu su kesintisi bugün başlayacak.

İlçeye saat gece 23.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında su verilmeyecek.

7 saatlik zorunlu su kesintisi, bugünden itibaren her gün uygulanacak.

Çeşme'de zorunlu su kesintisi bu gece başlıyor: Bir baraj kurudu, diğeri kurumak üzere! İzmirlilere altı önemli uyarı - 3

İZMİR GENELİNDE SUSUZLUK TEHLİKESİ VAR

İzmir'deki susuzluk tehlikesi Çeşme ile sınırlı değil.

Kentin içme suyu kaynaklarında da kuraklık etkisini hissettiriyor.

Gördes Barajı'nda su seviyesi sıfıra indi.

Tahtalı Barajı da kritik eşikte bulunuyor.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, "Gördes Barajı kurudu. Tahtalı’yı da kaybedersek İzmir’in içme suyu arzında ciddi anlamda olumsuzluk yaşanır." dedi.

Çeşme'de zorunlu su kesintisi bu gece başlıyor: Bir baraj kurudu, diğeri kurumak üzere! İzmirlilere altı önemli uyarı - 4

İZMİRLİLERE ALTI ÖNEMLİ UYARI

İZSU'dan yapılan açıklamada, vatandaşlardan su tasarrufu yapmaları istendi.

Açıklamada yer verilen altı önemli nokta şöyle:

- Duş süresini 5 dakikada tutun.

- Diş fırçalarken musluğu kapatın.

- Bulaşık ve çamaşır makinelerini tam dolu çalıştırın.

- Bahçeyi sabah erken ya da akşam sulayın.

- Damlayan muslukları onarın.

- Diğer tüm gereksiz su kullanımlarından kaçının.

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