Çeşme'deki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti: Yangının çıkış nedeni belli oldu

Yangınla ilgili herhangi bir risk kalmadığını aktaran Elban, "Esas itibarıyla burada nitelikli orman, ağaç yok. Basit çalılık ve makilik vasfında. Havanın kuru olması, rüzgarın şiddeti nedeniyle hızlı yayıldı. Bölgemizde çok yangınımız var. Onlar içerisinde büyük diye değerlendiremeyeceğimiz bir yangın." diye konuştu.