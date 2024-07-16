Çeşme'deki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti: Yangının çıkış nedeni belli oldu
İzmir'in Çeşme ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangında hayatını kaybeden Mesut Coşkunöz ile Hilmi Coşkunöz'ün baba oğul, Mine Elmas'ın ise Mesut Coşkunöz'ün yeğeni olduğu ortaya çıktı. Mesut Coşkunöz'ün kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 4 kişi gözaltına alındı. Yangının ise bahçede kaynak ve hızar işlerinin yapıldığı sırada kıvılcımların makilik alana sıçramasıyla çıktığı belirlendi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.