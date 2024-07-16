Çeşme’deki yangında can veren Mine son anlarını kaydetti: “Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz”

"DAĞA DOĞRU KAÇMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Görüntülerde Elmas'ın, “Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerde 4 yetişkin, 3 çocuk var.” dediği duyuluyor.

Ayrıca Elmas’ın yangın esnasında hem kendi çocuğu hem de Hilmi Coşkunöz’ün çocuğu ile eşi Simay’ın alandan çıkmasına yardım ettiği, son olarak baba oğula yardıma gittiği ve bu sırada alevlerin ortasında kaldığı belirtildi.