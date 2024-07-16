Çeşme’deki yangında can veren Mine son anlarını kaydetti: “Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz”
İzmir’in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında 3 kişi yaşamını yitirdi. Yangında alevlerin arasında kalıp yaşamını yitiren Mine Elmas’ın son anlarında cep telefonuyla kayıtta olduğu ortaya çıktı. Elmas’ın kaydettiği görüntülerde, “Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerde 4 yetişkin, 3 çocuk var.” dediği duyuluyor.
İzmir’deki orman yangınında yaşamını yitirenler arasında yer alan Mine Elmas’ın son anlarında yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.