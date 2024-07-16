Çeşme’deki yangında can veren Mine son anlarını kaydetti: “Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz”

İzmir’in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında 3 kişi yaşamını yitirdi. Yangında alevlerin arasında kalıp yaşamını yitiren Mine Elmas’ın son anlarında cep telefonuyla kayıtta olduğu ortaya çıktı. Elmas’ın kaydettiği görüntülerde, “Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerde 4 yetişkin, 3 çocuk var.” dediği duyuluyor.

Çeşme’deki yangında can veren Mine son anlarını kaydetti: “Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz” - 1

İzmir’deki orman yangınında yaşamını yitirenler arasında yer alan Mine Elmas’ın son anlarında yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

3 KİŞİNİN CAN VERDİĞİ ÇEŞME'DEKİ YANGINDA ACI AYRINTI

TÜRKİYE HABERLERİ

Çeşme’deki yangında can veren Mine son anlarını kaydetti: “Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz” - 2

Yangın, dün saat 11.40 sıralarında Alaçatı Mahallesi’ndeki Delikli Koy mevkisinde ormanlık alanda meydana geldi.

Bölgede bulunan bir evde vatandaşlar hızar makinesi ile çalışma yaparken alevler otluk ve ardından ormanlık alana sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.

Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

Çeşme’deki yangında can veren Mine son anlarını kaydetti: “Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz” - 3

Yapılan saha çalışmalarında kanser hastası 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz, oğlu Hilmi Coşkunöz ve babanın kız kardeşinin kızı olan yeğeni Mine Elmas’ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Çeşme’deki yangında can veren Mine son anlarını kaydetti: “Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz” - 4

Hilmi Coşkunöz’ün de tedavi gören babasına refakat ettiği esnada hastanede kalırken mikrop kaptığı ve 2 gün önce hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

Çeşme’deki yangında can veren Mine son anlarını kaydetti: “Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz” - 5

SON ANLARINDA KAYITTAYDI

Ölen 2 çocuk annesi ve kalp hastası Mine Elmas’ın korku dolu yangın anlarında çektiği son video ortaya çıktı.

Çeşme’deki yangında can veren Mine son anlarını kaydetti: “Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz” - 6

"DAĞA DOĞRU KAÇMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Görüntülerde Elmas'ın, “Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerde 4 yetişkin, 3 çocuk var.” dediği duyuluyor.

Ayrıca Elmas’ın yangın esnasında hem kendi çocuğu hem de Hilmi Coşkunöz’ün çocuğu ile eşi Simay’ın alandan çıkmasına yardım ettiği, son olarak baba oğula yardıma gittiği ve bu sırada alevlerin ortasında kaldığı belirtildi.
Çeşme’deki yangında can veren Mine son anlarını kaydetti: “Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz” - 7

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEKLER

Aileler İzmir Adli Tıp Kurumu önünde cenaze işlemlerinin tamamlanması için bekleyişlerini sürdürüyor.

Cenazelerin otopsi işlemlerinin ardından ailelere teslim edileceği aktarılırken, 3 cenazenin de Buca Adatepe Camisi’nde ikindi namazını müteakip toprağa verileceği öğrenildi.

Ayrıca, yangında eşini kaybeden ve adli tıp kurumu önünde bekleyen Simay Coşkunöz'ün de bacaklarında yanıklar olduğu görüldü.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
DAHA FAZLA GÖSTER