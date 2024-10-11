Çete lideri berberden 1,2 milyarlık vurgun: 54 kişi tutuklandı
Görev tamamlayarak para kazanma vaadiyle 1,2 milyar liralık vurgun yapan çeteye 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polisin 16 ay süren takibinde çete liderinin Diyarbakır’da bir berber olduğu ortaya çıktı. Yurt genelinde bin 500 kişiyi aynı yöntemle dolandıran çetenin, yaptıkları vurgundan elde ettikleri parayı kripto borsalarında soğuk cüzdanlara aktardıkları belirlendi. Gözaltına alınan 76 şüpheliden 54'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Nevşehir polisi, kentte bir kişiye gelen “Görev tamamlayarak para kazanmak ister misin?” mesajını ihbar kabul edip, harekete geçti.Nevşehir merkezli 19 ilde eş zamanlı nitelikli dolandırıcılık operasyonu yapıldı.