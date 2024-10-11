Çete lideri berberden 1,2 milyarlık vurgun: 54 kişi tutuklandı

Görev tamamlayarak para kazanma vaadiyle 1,2 milyar liralık vurgun yapan çeteye 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polisin 16 ay süren takibinde çete liderinin Diyarbakır’da bir berber olduğu ortaya çıktı. Yurt genelinde bin 500 kişiyi aynı yöntemle dolandıran çetenin, yaptıkları vurgundan elde ettikleri parayı kripto borsalarında soğuk cüzdanlara aktardıkları belirlendi. Gözaltına alınan 76 şüpheliden 54'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çete lideri berberden 1,2 milyarlık vurgun: 54 kişi tutuklandı - 1

Nevşehir polisi, kentte bir kişiye gelen “Görev tamamlayarak para kazanmak ister misin?” mesajını ihbar kabul edip, harekete geçti.

Nevşehir merkezli 19 ilde eş zamanlı nitelikli dolandırıcılık operasyonu yapıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çete lideri berberden 1,2 milyarlık vurgun: 54 kişi tutuklandı - 2

GOOGLE HARİTALARDA YORUM YAPTIRDILAR

Google Haritalar uygulamasında belirtilen şirketlere yorum yapıp, puan verenlere küçük ödemeler yapılarak güven sağlayan çete üyeleri, ağlarına düşürdükleri vatandaşları VIP gruba geçiş adı altında dolandırdı.

Çete lideri berberden 1,2 milyarlık vurgun: 54 kişi tutuklandı - 3

1,2 MİLYAR LİRA VURGUN YAPTILAR

Polisin 16 ay süren takibatında, müştekilerden toplanan paraların izlerini kaybettirmek için farklı hesaplara, daha sonra da kripto para hesaplarına aktarıldığı, paranın son olarak hiçbir kripto borsasına veya kişiye ait olmayan soğuk cüzdanlarda toplanıp nakde dönüştürüldüğü, para hacminin 1 milyar 200 milyon lira olduğu tespit edildi.

Çete lideri berberden 1,2 milyarlık vurgun: 54 kişi tutuklandı - 4

76 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Adana, Karabük, Muğla, Çorum, Yalova, Kocaeli, Şırnak, Batman, Kırklareli, Hatay, Ordu ve Van'da 95 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonda 76 şüpheli yakalanarak Nevşehir'e getirdi.

Çete lideri berberden 1,2 milyarlık vurgun: 54 kişi tutuklandı - 5

ÇETENİN LİDERİ DİYARBAKIR’DA BİR BERBER

Çetenin liderinin Diyarbakır’da berberlik yapan M.D.Ş. olduğu öğrenildi.

Çete lideri berberden 1,2 milyarlık vurgun: 54 kişi tutuklandı - 6

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan 76 şüpheliden 54'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çete lideri berberden 1,2 milyarlık vurgun: 54 kişi tutuklandı - 7
Çete lideri berberden 1,2 milyarlık vurgun: 54 kişi tutuklandı - 8
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