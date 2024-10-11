Çete lideri berberden 1,2 milyarlık vurgun: 54 kişi tutuklandı

1,2 MİLYAR LİRA VURGUN YAPTILAR

Polisin 16 ay süren takibatında, müştekilerden toplanan paraların izlerini kaybettirmek için farklı hesaplara, daha sonra da kripto para hesaplarına aktarıldığı, paranın son olarak hiçbir kripto borsasına veya kişiye ait olmayan soğuk cüzdanlarda toplanıp nakde dönüştürüldüğü, para hacminin 1 milyar 200 milyon lira olduğu tespit edildi.