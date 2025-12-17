Çete tuzağına düşen çocuklar arttı. TÜİK: 2023'te 179 bin, 2024'te 202 bin çocuk suç işledi
NTV - Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre suça sürüklenen çocukların sayısı artıyor. Sadece geçen yıl 200 binin üzerinde çocuk suç işledi. Peki bu durumun önüne nasıl geçilecek? Uzmanlar bu konuda en önemli görevin ailelere düştüğü görüşünde. Haber: Deniz Tüysüz
SOSYAL MEDYADAN TUZAĞA DÜŞÜRÜYORLAR
Son dönemde yeni nesil sokak çeteleri olarak anılan Daltonlar ve Barış Boyun iddianamelerinde yer alan bilgilere göre, çocuklar çoğunlukla sosyal medya yoluyla tuzağa çekiliyor,
TETİKÇİ, KURYE VE GÖZCÜ OLARAK KULLANILIYORLAR
Tehdit, şantaj ve para karşılığında tetikçi, kurye ve gözcü olarak kullanıyorlar. İstanbul'da özellikle Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Esenyurt gibi ilçelerde yaşayanlar seçiliyor.
Barış Boyun Suç Çetesi'ne yönelik iddianamede yaşları 15 ile 17 arasındaki 40 çocuk hakkında 75 yıla varan hapis cezaları istendi.
2024'TE 202 BİN ÇOCUK SUÇA BULAŞTI
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2023'te 179 bin, 2024'te ise yüzde 13'lük artışla 14-17 yaş aralığında 202 bin çocuk suça bulaştı.
Bu çocukların çetelerin hedefinde olmasının nedenleri arasında 18 yaş altına verilen cezaların yetişkinlere oranla düşük olması da var. Ama uzmanlara göre tek neden bu değil. Çeteler çocukları yetiştirmek için alıyorlar.
Uzmanlara göre çocukları korumak için en önemli görev ailelere düşüyor. Ayrıca bu konuda aileler gibi toplumun da duyarlı olması ve eğitilmesi gerekiyor.
YÜZDE 40'I YARALAMA SUÇUNU İŞLEDİ
TÜİK verilerine göre ocukların karıştığı olayların 202 bin 785'i suça sürüklenme nedeni ile gerçekleşti. Bu çocukların yüzde 40,4'üne yaralama, yüzde 16,6'sına hırsızlık, yüzde 8,2'sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,6'sına tehdit, yüzde 4,2'sine genel tehlike yaratan suçlar, yüzde 26,0'ına ise bu nedenlerin dışında kalan diğer suçlar isnat edildi.
11. YARGI PAKETİ'NDEN ÇIKARILDI
Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından daha fazla gündemde olan suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeler, 11. Yargı Paketi içinde de vardı. Cezaların arttırılmasına ilişkin düzenlemeler son anda o paketten çıkarıldı.
Çocuklarla ilgili daha fazla araştırılmanın yapılması için TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.