Çete tuzağına düşen çocuklar arttı. TÜİK: 2023'te 179 bin, 2024'te 202 bin çocuk suç işledi

Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından daha fazla gündemde olan suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeler, 11. Yargı Paketi içinde de vardı. Cezaların arttırılmasına ilişkin düzenlemeler son anda o paketten çıkarıldı.

Çocuklarla ilgili daha fazla araştırılmanın yapılması için TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.