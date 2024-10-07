Ceviz kavgasında ortalık savaş alanına döndü: İş makinesiyle kalabalığın arasına daldı

İstanbul Arnavutköy'de komşu iki aile arasında, ağaçtan otomobilin üzerine düşen cevizler nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavganın taraflarından biri kalabalığın arasına iş makinesiyle girdi. 20'ye yakın kişinin yaralandığı kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ceviz kavgasında ortalık savaş alanına döndü: İş makinesiyle kalabalığın arasına daldı - 1

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde iddiaya göre, sokaktaki ağaçtan düşen cevizler bir otomobile hasar verdi. Otomobilin sahibiyle ceviz ağacı sahibinin tartışması kavgaya dönüştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ceviz kavgasında ortalık savaş alanına döndü: İş makinesiyle kalabalığın arasına daldı - 2

Tüm aile üyelerinin sokağa çıkmasıyla büyüyen taşlı sopalı kavgada kadın ve çocuklar aldıkları darbelerle yaralandı.

Ceviz kavgasında ortalık savaş alanına döndü: İş makinesiyle kalabalığın arasına daldı - 3

KAVGAYA İŞ MAKİNESİYLE DAHİL OLDU!

Taraflardan bir kişi iş makinesiyle kavgaya girerken iş makinesinin altında kalmaktan son anda kurtulanlar kavgaya devam etti.

Ceviz kavgasında ortalık savaş alanına döndü: İş makinesiyle kalabalığın arasına daldı - 4

İş makinesiyle sokakta park halindeki araçlara da çarparak hasar veren sürücü, taş ve sopalarla saldırılarak durdurulmaya çalışıldı.

Ceviz kavgasında ortalık savaş alanına döndü: İş makinesiyle kalabalığın arasına daldı - 5

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Yaşanan olayda 20'ye yakın kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırılırken kavga polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu kavga anları çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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