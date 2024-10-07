Ceviz kavgasında ortalık savaş alanına döndü: İş makinesiyle kalabalığın arasına daldı
İstanbul Arnavutköy'de komşu iki aile arasında, ağaçtan otomobilin üzerine düşen cevizler nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavganın taraflarından biri kalabalığın arasına iş makinesiyle girdi. 20'ye yakın kişinin yaralandığı kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde iddiaya göre, sokaktaki ağaçtan düşen cevizler bir otomobile hasar verdi. Otomobilin sahibiyle ceviz ağacı sahibinin tartışması kavgaya dönüştü.