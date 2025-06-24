"Çevre Başkenti" seçilen Demre'de tepki çeken görüntüler

Türkiye'nin en değerli alanlarının dereler ve su havzaları olduğunu ifade eden Akoy, "Türkiye su fakiri bir ülke. Antalya tarafı için 2050'den sonrası kuraklık diyoruz. Ülkenin yarısı kuraklık gösteriyor. Sadece Karadeniz kendini kurtarabiliyor iklim krizinden." dedi.