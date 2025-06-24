"Çevre Başkenti" seçilen Demre'de tepki çeken görüntüler
"2025 Çevre Başkenti" seçilen Antalya'nın Demre ilçesindeki Demre Çayı'nı kuraklık tehdidinin ardından çevre kirliliği de tehdit ediyor. Çay yatağına sera atıklarının bırakıldığı görüldü.
Demre Çayı, Batı Toroslar'daki Akdağ, Alacadağ, Katrandağ, Kuhu Dağı, Gülmez ve Susuz Dağı'nın sularını toplayıp ilçe merkezinden Akdeniz'e ulaştırıyor.
Son yıllarda su toplama havzasında ciddi kuraklığın da yaşandığı çayın yatağıysa sera atıklarıyla kirletildi.