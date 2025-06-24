"Çevre Başkenti" seçilen Demre'de tepki çeken görüntüler

"2025 Çevre Başkenti" seçilen Antalya'nın Demre ilçesindeki Demre Çayı'nı kuraklık tehdidinin ardından çevre kirliliği de tehdit ediyor. Çay yatağına sera atıklarının bırakıldığı görüldü.

"Çevre Başkenti" seçilen Demre'de tepki çeken görüntüler - 1

Demre Çayı, Batı Toroslar'daki Akdağ, Alacadağ, Katrandağ, Kuhu Dağı, Gülmez ve Susuz Dağı'nın sularını toplayıp ilçe merkezinden Akdeniz'e ulaştırıyor.

Son yıllarda su toplama havzasında ciddi kuraklığın da yaşandığı çayın yatağıysa sera atıklarıyla kirletildi.

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"Çevre Başkenti" seçilen Demre'de tepki çeken görüntüler - 2

Örtü altı tarım yapan çiftçiler tarafından bırakılan ip, plastik ve zirai ilaç atıklarıyla çay yatağının kirletildiği görüldü.

"Çevre Başkenti" seçilen Demre'de tepki çeken görüntüler - 3

"METROPOL YARATMIŞ BİR KAYNAK"

Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akoy, Demre'nin Likya'nın en büyük kenti ve antik dönemdeki isminin Myra olduğunu belirtip Demre Çayı'nın bölgede metropol yaratmış bir kaynak olduğunu söyledi.

"Çevre Başkenti" seçilen Demre'de tepki çeken görüntüler - 4

Türkiye'nin en değerli alanlarının dereler ve su havzaları olduğunu ifade eden Akoy, "Türkiye su fakiri bir ülke. Antalya tarafı için 2050'den sonrası kuraklık diyoruz. Ülkenin yarısı kuraklık gösteriyor. Sadece Karadeniz kendini kurtarabiliyor iklim krizinden." dedi.

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