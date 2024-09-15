Çevre felaketinin yaşandığı İzmir Körfezi için acil eylem planı: İlk toplantı 17 Eylül’de
İzmir Körfezi’nde çevre felaketi yaşanıyor. Balık ölümleri sonrası yapılan incelemede, körfezde atık su kaynaklı amonyak miktarının olması gerekelenden 50 kat fazla olduğu belirlendi. Yaşanan felaketin nedenlerini araştırmak ve çözüm önerleri ortaya koymak amacıyla çalışma grupları kuruldu. Bu grupların çalışması sonucu İzmir Körfezi Acil Eylem Planı hazırlanacak. İlk toplantı 17 Eylül’de gerçekleştirilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi’nde meydana gelen toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili 20 Ağustos’ta bölgede inceleme başlattı.