Çevre felaketinin yaşandığı İzmir Körfezi için acil eylem planı: İlk toplantı 17 Eylül’de

Bu kararlar doğrultusunda 35 akademisyenin yer aldığı Bilim Kurulu üyeleri, ilgili kurumların uzmanlık alanlarına göre, İklim Değişikliği ve Doğa Temelli Çözümler Çalışma Grubu, Atıksu Altyapısı ve Dereler Çalışma Grubu ile Deniz Alanlarının Değerlendirilmesi ve Ekosistemin İyileştirilmesi Çalışma Grubu oluşturdu.

Çalışma grupları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında bir araya gelerek, saha çalışması ve toplantılar yapacak. İzmir Körfezi’ni kurtarmak için acil olarak yapılması gereken eylemlere ilişkin kararlar alınarak, İzmir Körfezi Acil Eylem Planı hazırlanacak.