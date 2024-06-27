Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Marmara’da ekolojik felaket kapıda bekliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Marmara Denizi Eylem Planı’nın doğru ve kararlı bir şekilde uygulanmaması durumunda müsilaj gibi ekolojik bir felaketin kapıda beklediğini söyleyerek, “Marmara her gün biraz daha kirlenip bozulmaya devam ediyor.” dedi.
Marmara Deniz Eylem Planı Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşti.Toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Marmara Denizi’ndeki müsilaj tehlikesinin sürdüğünü söyledi.