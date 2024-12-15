Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alımı yapacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Murat Kurum, "2025 yılında Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 1331 personel alımı yapıyoruz" ifadelerinde bulundu. Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alımı başvurular ne zaman, şartlar neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alımı yapacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler? - 1

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın merkez ve taşrada çalışacak 1331 personel alım talebi Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı.

Bakanlık bünyesinde; 500 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur alınacak.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alımı yapacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler? - 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı'nda ise kariyer meslek grubundan 20 iklim değişikliği uzman yardımcısı memur istihdam edilecek. Öte yandan farklı ünvanlarda 200 engelli memur da kadroya alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alımı yapacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler? - 3

KPSS PUANINA GÖRE ALINACAK

Sözleşmeli personel olarak ise 99 teknik (mühendis ve mimar), 383 idari ve 45 destek çalışanı alınacak. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na da 84 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Böylece Bakanlık bünyesinde 2025 yılı için 611'i sözleşmeli, 720'si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1331 personel alımı gerçekleştirilecek.

Personel alımları KPSS puanına göre yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alımı yapacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler? - 4

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 sözleşmeli personel en geç şubat ayı sonunda göreve başlayacak.

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