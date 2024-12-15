Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alımı yapacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Murat Kurum, "2025 yılında Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 1331 personel alımı yapıyoruz" ifadelerinde bulundu. Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alımı başvurular ne zaman, şartlar neler?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın merkez ve taşrada çalışacak 1331 personel alım talebi Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı.
Bakanlık bünyesinde; 500 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur alınacak.