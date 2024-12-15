Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alımı yapacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

KPSS PUANINA GÖRE ALINACAK

Sözleşmeli personel olarak ise 99 teknik (mühendis ve mimar), 383 idari ve 45 destek çalışanı alınacak. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na da 84 sözleşmeli personel istihdam edilecek.



Böylece Bakanlık bünyesinde 2025 yılı için 611'i sözleşmeli, 720'si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1331 personel alımı gerçekleştirilecek.



Personel alımları KPSS puanına göre yapılacak.