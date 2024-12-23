Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı memur alımı başvurusu ne zaman başlayacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alacak. Bakan Murat Kurum, 2025 yılında Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 1331 personel alacaklarını bildirdi. Tüm gözler şimdi memur alımı için başvuru takviminin başlama tarihinde olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatına gelecek yıl için 611'i sözleşmeli, 720'si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1331 personel alınacak.