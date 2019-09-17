Çevre yoluna giren eşekler trafiği karıştırdı
Anadolu Ajansı
Edirne'de çevre yolunda gelişi güzel koşturan iki eşek polis ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu güvenli bir yere alındı.
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1Kıyık caddesindeki otoyola bağlantı kavşağında eşekleri gören sürücüler, durumu polis ekiplerine haber verdi.
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2Eşeklerin bulunduğu noktaya gelen ekipler, bir süre hayvanları kovalayarak yoldan çıkarmaya çalıştı.
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3Polis ekipleri gelişi güzel yolda koşan eşekleri durduramayınca yardımcı ekip istedi. Gelen ekipler siren çalarak eşekleri yoldan çıkarmaya çalıştı.
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4Trafikte aksamalara neden olan eşekler bir süre sonra polis ekiplerinin büyük çabası sonrası güvenli bölgeye alındı.