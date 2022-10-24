Çevreci 'Kıymet Teyze' hayatını kaybetti

Edirne'de 8 yıl önce mahallesindeki park alanının imara açılmasını bölgeye inşaat yapmak üzere gelen kepçenin önüne oturarak önleyen Kıymet Peker, 83 yaşında vefat etti.

Çevreci 'Kıymet Teyze' hayatını kaybetti - 1

Edirne'de mahallesindeki parka inşaat yapmak için gelen kepçenin önüne oturarak alanın park olarak kalmasını sağlamasıyla simgeleşen kamuoyunun ''Kıymet Teyze'' olarak tanıdığı Kıymet Peker (83) yaşamını yitirdi.

Çevreci 'Kıymet Teyze' hayatını kaybetti - 2

1. Murat Mahallesi'nde, 31 Mart 2014 tarihinde, çocuk parkının imara açılması amacıyla başlatılacak temel kazısını, iş makinesinin önüne oturarak engelleyen Kıymet Peker, çevreci bir eyleme imza atmıştı.

Çevreci 'Kıymet Teyze' hayatını kaybetti - 3

Peker'in eylemine, o tarihlere denk gelen seçimlerde Belediye Başkanı seçilen Recep Gürkan da destek vermiş, arsa, belediye tarafından alınıp park yapılmıştı.

Çevreci 'Kıymet Teyze' hayatını kaybetti - 4

Park ayrıca geçen yıl yeniden düzenlenmiş, temmuz ayında "Kıymet Teyze" adı verilerek bir açılış yapılmıştı. Kıymet Peker, açılışa katılarak sevincini paylaşmıştı.

Çevreci 'Kıymet Teyze' hayatını kaybetti - 5

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle vefat eden Peker için öğle vakti Eski Camii'de cenaze töreni düzenlendi.

Çevreci 'Kıymet Teyze' hayatını kaybetti - 6

Cenaze törenine Peker ailesi ve yakınları, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ve vatandaşlar katıldı.

Çevreci 'Kıymet Teyze' hayatını kaybetti - 7
Çevreci 'Kıymet Teyze' hayatını kaybetti - 8

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER