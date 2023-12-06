Çevreci ressamın hukuk zaferi (Trabzon’daki proje için yürütmeyi durdurma kararı verildi)

Trabzon’da çevre sorunlarına eserleriyle dikkat çeken ressam Gökçe Erhan’ın deniz ekosistemine zarar vereceği gerekçesiyle yargıya taşıdığı tesis projesi için yürütmeyi durdurma kararı verildi. Karara ilişkin konuşan Erhan, “Bu projede, balık yavrulama havuzları ve balık kesim sahaları vardı. Halk olarak bunun karşısında olmak durumundaydık.” ifadelerini kullandı.

Çevreci ressamın hukuk zaferi (Trabzon’daki proje için yürütmeyi durdurma kararı verildi) - 1

Trabzon’un Sürmene ilçesinde sahil kesimine yapılmak istenen ve çevrecilerin karşı çıktığı Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Alanı projesi için yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Karara gerekçe olan bilirkişi raporunda, projeye ilişkin, “Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu plan değişikliklerinin uygulanmaya devam edilmesi halinde, telafisi güç veya imkansız zararlara sebebiyet verebileceği tabiidir.” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çevreci ressamın hukuk zaferi (Trabzon’daki proje için yürütmeyi durdurma kararı verildi) - 2

ÇEVRECİLER KARŞI ÇIKMIŞTI

Sürmene’deki proje ressam Gökçe Erhan’ın basın açıklamasıyla hatırlanıyor.

Karadeniz’deki çevre sorunlarına çizdiği tablolarla dikkat çeken Gökçe Erhan ile yöre sakinleri, 24 Ekim 2021’de projenin yapılması planlanan kıyıda toplanıp, basın açıklaması yaparak seslerini duyurmak istemişti.
Çevreci ressamın hukuk zaferi (Trabzon’daki proje için yürütmeyi durdurma kararı verildi) - 3

Planlanan basın açıklamasına saatler kala Erhan’ın, Gökçesu Mahallesi’ndeki 2 katlı yöresel mimarili evinde yangın çıkmıştı.

Zamanlamasıyla dikkat çeken yangın, kundaklama şüphesini akıllara getirmişti. Ancak itfaiye raporuna göre, Erkan’ın evindeki yangının, elektrik kontağında başladığı belirtilmişti.

Çevreci ressamın hukuk zaferi (Trabzon’daki proje için yürütmeyi durdurma kararı verildi) - 4

PROJE YARGIYA TAŞINDI

Yangında evi kullanılamaz hale gelen Erkan, düzenlenen basın açıklamasında “Yanan evimi tekrar ayağa kaldırabilirim ama denizi kaybettiğimizde bu geri döndürülemez” diyerek gözyaşı dökmüş, proje ise yargıya taşınmıştı.

Çevreci ressamın hukuk zaferi (Trabzon’daki proje için yürütmeyi durdurma kararı verildi) - 5

2 yıl süren davada; projenin uygulanmaya devam edilmesi halinde, telafisi güç veya imkansız zararlara sebebiyet verebileceği kanaatine varan mahkeme, oy birliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

“Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu plan değişikliklerinin uygulanmaya devam edilmesi halinde, telafisi güç veya imkansız zararlara sebebiyet verebileceği tabiidir.” denilen karara ilişkin bilirkişi raporunda, “Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu'nun 27'nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına, oy birliğiyle karar verildi.” ifadelerine yer verildi.
Çevreci ressamın hukuk zaferi (Trabzon’daki proje için yürütmeyi durdurma kararı verildi) - 6

Ressam Gökçe Erhan, kararın ardından yaptığı açıklamada, projenin balık yavrulama havuzlarını etkileyeceğini, halk olarak bunun karşısında olmak zorunda olduklarını söyledi.

Erhan, “Tesisin istihdam yaratması olumlu görünse de çevresel anlamda sağlığı bozacağı ve bizim denizle buluşma özgürlüğümüzü tamamen ortadan kaldıracağı problemi ile karşı karşıyaydık. 2 yıldır bu mücadeleyi sürdürdük.” ifadelerini kullandı.
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