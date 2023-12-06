Çevreci ressamın hukuk zaferi (Trabzon’daki proje için yürütmeyi durdurma kararı verildi)
Trabzon’da çevre sorunlarına eserleriyle dikkat çeken ressam Gökçe Erhan’ın deniz ekosistemine zarar vereceği gerekçesiyle yargıya taşıdığı tesis projesi için yürütmeyi durdurma kararı verildi. Karara ilişkin konuşan Erhan, “Bu projede, balık yavrulama havuzları ve balık kesim sahaları vardı. Halk olarak bunun karşısında olmak durumundaydık.” ifadelerini kullandı.
Trabzon’un Sürmene ilçesinde sahil kesimine yapılmak istenen ve çevrecilerin karşı çıktığı Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Alanı projesi için yürütmeyi durdurma kararı verildi.
Karara gerekçe olan bilirkişi raporunda, projeye ilişkin, “Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu plan değişikliklerinin uygulanmaya devam edilmesi halinde, telafisi güç veya imkansız zararlara sebebiyet verebileceği tabiidir.” ifadelerine yer verildi.