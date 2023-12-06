Çevreci ressamın hukuk zaferi (Trabzon’daki proje için yürütmeyi durdurma kararı verildi)

Ressam Gökçe Erhan, kararın ardından yaptığı açıklamada, projenin balık yavrulama havuzlarını etkileyeceğini, halk olarak bunun karşısında olmak zorunda olduklarını söyledi.

Erhan, “Tesisin istihdam yaratması olumlu görünse de çevresel anlamda sağlığı bozacağı ve bizim denizle buluşma özgürlüğümüzü tamamen ortadan kaldıracağı problemi ile karşı karşıyaydık. 2 yıldır bu mücadeleyi sürdürdük.” ifadelerini kullandı.