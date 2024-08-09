Çevreyi kirleten işletmeler binlerce milyon liralık ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Gerede'de su kirliliğine yol açan 61 tesis faaliyetten men edildi. 16 işletmeye toplam 12 milyon 594 bin lira ceza verildi. Sorumlular hakkında da adli süreç başlatıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bolu kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'na yönelik son dönemde artan çevre kirliliği ihbarları üzerine harekete geçildi.
Su kirliliğinin tespit edilmesi üzerine bölgedeki tesislerde denetim çalışmaları artırıldı.