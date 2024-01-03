Çevrim içi kuş mezatı yoğun talep görüyor

Çevrim içi düzenlenen kuş mezatında satışa çıkarılan güvercinlere yoğun rağbet oluyor.

Çevrim içi kuş mezatı yoğun talep görüyor - 1

Taklacı Güvercini Koruma Yetiştirme ve Üretme Derneği oyun kuşlarını ihale usulüyle yeni sahipleriyle buluşturuyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çevrim içi kuş mezatı yoğun talep görüyor - 2

Derneğin bu amaçla çevrim içi gerçekleştirdiği mezat, Türkiye'nin birçok yerinden takip ediliyor.

Dernek Başkanı Necdet Yıldırım, güvercinleri çocukluktan beri sevdiğini ifade etti.

Çevrim içi kuş mezatı yoğun talep görüyor - 3

Alıcılara kolaylık sağlamak için mezadı çevrim içi gerçekleştirdiklerini anlatan Yıldırım, bu mezatları düzenleyerek farklı gelir seviyesinden insanları bir araya getirmeye çalıştıklarına değindi.

Çevrim içi kuş mezatı yoğun talep görüyor - 4

Yıldırım, derneğin güvercinleri korumayı ve gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılamayı temel amaç edindiğini söyleyerek, Ankara'nın oyun kuşu yetiştiriciliğinde önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Çevrim içi kuş mezatı yoğun talep görüyor - 5
Çevrim içi kuş mezatı yoğun talep görüyor - 6
Çevrim içi kuş mezatı yoğun talep görüyor - 7
Çevrim içi kuş mezatı yoğun talep görüyor - 8
Çevrim içi kuş mezatı yoğun talep görüyor - 9
Çevrim içi kuş mezatı yoğun talep görüyor - 10
Çevrim içi kuş mezatı yoğun talep görüyor - 11
Çevrim içi kuş mezatı yoğun talep görüyor - 12
Çevrim içi kuş mezatı yoğun talep görüyor - 13
Çevrim içi kuş mezatı yoğun talep görüyor - 14
Çevrim içi kuş mezatı yoğun talep görüyor - 15
Çevrim içi kuş mezatı yoğun talep görüyor - 16
Çevrim içi kuş mezatı yoğun talep görüyor - 17
Çevrim içi kuş mezatı yoğun talep görüyor - 18
Çevrim içi kuş mezatı yoğun talep görüyor - 19
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