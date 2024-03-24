Ceyhan Belediyesi hangi partide? Ceyhan Belediye başkanı kimdir? Ceyhan Belediye başkan adayları

CEYHAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Ceyhan Belediyesi Başkanı Hülya Erdem Kimdir?

Hülya Erdem, 1968 yılında Ceyhan’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatına Remzi Oğuz Arık İlkokulu’nda başlayan Erdem; orta öğrenimini Yaltır Kardeşler Ortaokulu’nda, Lise öğrenimini de Ceyhan Lisesi’nde tamamladı.

İş hayatına 1988 yılında kamuda memur olarak başlayan Hülya Erdem; Ceyhan Kaymakamlığı’nda 21 yıl idare memuru olarak çalıştı.

1999 yılında Ceyhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü görevine getirilen Erdem; 10 yıl boyunca yardıma muhtaç Ceyhanlı hemşerileriyle bire bir ilgilendi. Bir iyilik hareketi olan öksüz ve yetim çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan Ceyhan Tut Elimi Derneği’nde gönüllü olarak çalıştı. Kızılay Derneği Ceyhan Şubesinde aktif olarak çalışan Erdem; Denetleme Kurulu Üyesi olarak faaliyetlerde bulundu.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Belediye Meclis Üyesi seçildi. Akabinde sosyal işlerden sorumlu Ceyhan Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

6 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen Ceyhan Belediye Meclisi Belediye Başkanlığı Seçimi ile Ceyhan Belediye Başkanı seçildi.

Kentin sportif faaliyetlerde de görev alan Hülya Erdem; Ceyhan Spor Futbol Kulübü başkanlığı yaptı. Kulüp başkanlığı döneminde yıllar sonra Ceyhan Spor ’un 3.lige çıkarılmasında büyük katkı sağladı. Ceyhan Belediyesi Kadın Basketbol takımının başarısı için emek verdi ve kulüp başkanlığıyla şehir basketbolu için mesai harcadı. Ceyhan’ın ilk kadın belediye başkanı olan Hülya Erdem; evli ve iki kız annesidir.