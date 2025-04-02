Ceyhan Nehri'nde korkutan görüntü: Drenaj kanallarının kirlilikten rengi değişti
Ceyhan Nehri'ndeki kirlilik devam ediyor. Yüreğir ilçesindeki birçok drenaj kanalı ve derelerin kirlilikten dolayı rengi değişti. Çevre sakinleri acil çözüm bulunmasını istedi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden başlayıp 509 kilometrelik alana uzanarak Akdeniz'de İskenderun Körfezi'ne dökülen ve Çukurova'nın tarım alanlarına can suyu olan Ceyhan Nehri'ndeki kirlilik devam ediyor.
Yüreğir ilçesinde nehre kıyısı olan birçok mahallede yaşayanlar, uzun zamandır sudaki kirlilik nedeniyle mağdur olduğunu belirtiyor.