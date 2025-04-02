Ceyhan Nehri'nde korkutan görüntü: Drenaj kanallarının kirlilikten rengi değişti

Bu kez ilçedeki Yakapınar Mahallesi'nde bulunan ve Ceyhan Nehri'ne dökülen drenaj kanalları ve derelerin son günlerde kirlilik nedeniyle turuncu, mavi, siyah gibi çeşitli renklere bürünmesi dikkati çekti.

Bölgedeki çiftçiler, kirli suların hemen yanında bulunan tarım arazilerindeki narenciye ağaçları ve tarım ürünlerinin sürekli olarak Akdeniz meyve sineği ve mantar gibi hastalıklara maruz kaldığını söyledi.