Ceylanpınar Belediyesi hangi partide? Ceylanpınar Belediye başkanı kimdir? Ceylanpınar Belediye başkan adayları
Ceylanpınar Belediyesi hangi partide? Ceylanpınar Belediye Başkanı kimdir? Ceylanpınar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Ceylanpınar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa Ceylanpınar yerel seçim sonuçları..
CEYLANPINAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Belediyesini 16.633 alınan oy ve %42.86 oy oranı ile AK Parti adayı Abdullah Aksak kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%42.86
- DP%28.42
- HDP%25.42
- Saadet Partisi%1.53
- CHP%0.72
- İyi Parti%0.72
- Diğer%0.34