Ceylanpınar Belediyesi hangi partide? Ceylanpınar Belediye başkanı kimdir? Ceylanpınar Belediye başkan adayları

CEYLANPINAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Ceylanpınar Belediyesi Başkanı Feyyaz Soylu Kimdir?





1968 yılında Ceylanpınar ilçesinde doğdu. Çiftçilikle uğraşan Feyyaz Soylu, siyasi hayatına 1994 yılı yerel seçimlerde, Ceylanpınar İlçesi Aşağı Doruklu Köyü’nde muhtarlık 1. ihtiyar heyeti üyeliği ile başlatı.

1999 yerel seçimlerde Aşağı Doruklu köyü muhtarı olarak seçildi.

2004 yılında muhtarlığı bırakarak, Ceylanpınar Kaymakamlığı Sosyal Yardım Vakfında Mütevelli heyeti üyeliği görevini sürdürdü.

2009 Yerel seçimlerinde AK PARTİ Şanlıurfa İl Genel Meclis Üyeliğine seçildi. 2009-2014 yılları arasında Encümenlik, Denetim ve çeşitli ihtisas Komisyonlarında Başkanlık ve Üyelik yaptı. Ayrıca 2009- 2014 arası KÖY-DES üyeliğine seçildi.

2014 yerel seçimlerinde AK PARTİ Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi.

2019 yerel seçimlerinde AK PARTİ'den Belediye Başkan Aday Adayı oldu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti 1. Sıra Belediye Meclis üyesi olarak seçildi.

20 Aralık 2019 tarihinde mevcut belediye başkanının mazbatasının iptalinin ardından belediye meclisinde yapılan seçim neticesinde Belediye Başkanlığına seçildi.

Evli ve 7 çocuk babasıdır.