"Çeyrek altın" tartışmasında başkasına ateş ederken eşini öldürmüştü! Suçlamaları inkar etti

BAŞKASINA ATEŞ AÇARKEN EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Araçtan elinde silahıyla inen Yılmaz Ş. ile oğlu Haydar Ş'nin boru, sopa ve bijon anahtarı ile müştekilerin yanına gittiği, taraflar arasında arbede yaşandığı, şüpheli Yılmaz Ş'nin elinde bulunan silahla mağdur Nadir D. ve müştekiler Tayfun D. ile Tarık Ö'yü hedef alarak 2-3 el ateş ettiğinin belirtildiği iddianamede, ateş edilen mermilerden birinin müşteki Tarık Ö'nün kaburgasından girerek omzundan çıktığı, diğer merminin ise müşteki Tayfun D'nin başını sıyırdığı vurgulandı. Arbede sırasında Haydar Ş'nin elinde bulunan bijon anahtarı ve sopa ile saldırmaya devam ettiğinin ifade edildiği iddianamede, Yılmaz Ş'nin silahını tekrar ateşlediği ve silahtan çıkan merminin eşi Gülten'in başına isabet etmesi neticesinde hayatını kaybettiği yer aldı.