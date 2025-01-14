Çeyrek altınla 7 kilo et aldı: Altın sahte çıktı, kasap şikayetçi oldu!
Ankara'da ilginç bir sahte altın dolandırıcılığı yaşandı. Keçiören'de kasaba gidip 7 kilo kuşbaşı et satın alan bir kişi parası yetmeyince kasaba çeyrek altın verdi. Altını bozdurmak isteyen kasap altının sahte olduğunu anlayınca soluğu poliste aldı.
9 Ocak'ta Keçiören'in Ayvalı Mahallesinde bir kasap dükkanında yaşanan olayda, müşteri kılığında içeri giren kişi, kasap Aydın Avcı'dan 7 kilo kuşbaşı et istedi. Etin ücretini ise cebinden çıkardığı çeyrek altınla ödedi.
Ertesi gün kuyumcuyu giden Avcı, altının sahte olduğunu öğrendi ve şikayetçi oldu. Sahte altın karşılığında yapılan alışveriş ücretinin ise 4 bin 850 lira olduğu öğrenildi.