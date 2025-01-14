Çeyrek altınla 7 kilo et aldı: Altın sahte çıktı, kasap şikayetçi oldu!

Ankara'da ilginç bir sahte altın dolandırıcılığı yaşandı. Keçiören'de kasaba gidip 7 kilo kuşbaşı et satın alan bir kişi parası yetmeyince kasaba çeyrek altın verdi. Altını bozdurmak isteyen kasap altının sahte olduğunu anlayınca soluğu poliste aldı.

Çeyrek altınla 7 kilo et aldı: Altın sahte çıktı, kasap şikayetçi oldu! - 1

9 Ocak'ta Keçiören'in Ayvalı Mahallesinde bir kasap dükkanında yaşanan olayda, müşteri kılığında içeri giren kişi, kasap Aydın Avcı'dan 7 kilo kuşbaşı et istedi. Etin ücretini ise cebinden çıkardığı çeyrek altınla ödedi.

Ertesi gün kuyumcuyu giden Avcı, altının sahte olduğunu öğrendi ve şikayetçi oldu. Sahte altın karşılığında yapılan alışveriş ücretinin ise 4 bin 850 lira olduğu öğrenildi. 

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Çeyrek altınla 7 kilo et aldı: Altın sahte çıktı, kasap şikayetçi oldu! - 2

Kasap Aydın Avcı şunları söyledi: “65 - 70 yaşlarında bir kişi işletmemize gelip 15 kişilik misafiri olduğunu söyleyerek kuşbaşılık et istedi. Müşterimizin ürünlerini hazırladık. Kasaya geçtiğimizde nakit parası yetmedi. Yanındaki çeyrek altını vermek istedi. Biz de müşteriye güvendiğimiz için sistemden altının ne kadar olduğuna baktık. Karşılığında eti verip altını aldık."

Çeyrek altınla 7 kilo et aldı: Altın sahte çıktı, kasap şikayetçi oldu! - 3

4 BİN 850 LARALIK ET ALDI

Kasap dükkanına gelen bi kişinin 4 bin 850 liralık alışveriş yaptığını belirten Avcı, kayıplarının karşılanmasını istedi. Avcı sözlerini şöyle bitirdi:

"Bir gün sonra da altını bozdurmaya gittiğimizde çeyrek altının sahte olduğu anlaşıldı. Durumu polise bildirdik. Yakalanmasını bekliyoruz. 4 bin 850 liralık bir kaybımız var. Kasap arkadaşlarımızın kazançları bellidir. Bir de böyle durumlarla karşılaşınca mağdur oluyoruz. Kendisiyle herhangi bir tanışıklığımız yoktu.”

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