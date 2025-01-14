Çeyrek altınla 7 kilo et aldı: Altın sahte çıktı, kasap şikayetçi oldu!

4 BİN 850 LARALIK ET ALDI

Kasap dükkanına gelen bi kişinin 4 bin 850 liralık alışveriş yaptığını belirten Avcı, kayıplarının karşılanmasını istedi. Avcı sözlerini şöyle bitirdi:



"Bir gün sonra da altını bozdurmaya gittiğimizde çeyrek altının sahte olduğu anlaşıldı. Durumu polise bildirdik. Yakalanmasını bekliyoruz. 4 bin 850 liralık bir kaybımız var. Kasap arkadaşlarımızın kazançları bellidir. Bir de böyle durumlarla karşılaşınca mağdur oluyoruz. Kendisiyle herhangi bir tanışıklığımız yoktu.”