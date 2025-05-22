Ceza İnfaz Kanunu Değişikliği 2025: Af çıkacak mı, mahkumlara af var mı? Yeni Yargı Paketi Meclis’te görüşüldü mü, ne zaman çıkıyor?

10. Yargı Paketi’nde çalışmalar tamamlanırken gözler Meclis’e çevrildi. Mahkum ve mahkum yakınları son dakika af gelişmelerini yakından takip ederken infaz düzenlemesinde hangi maddelerin yer alacağını araştırıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi’nde yer alacak maddelerin detaylarını aktardı. Alkollü araç kullanmak, kasten yaralama, örgüt üyeliği gibi cezalarda artışa gidilecek. Denetimli serbestlik, koşullu salıvermeyle ilgili de maddeler yargı paketinde yer alacak. 10. Yargı Paketi çalışmaları tamamlandıktan sonra Meclis’te onaylanacak ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki mahkumlara af çıkacak mı? Yeni Yargı Paketi’nde af var mı, maddeleri neler? İşte, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yaptığı açıklamanın detayları…

Ceza İnfaz Kanunu Değişikliği 2025: Af çıkacak mı, mahkumlara af var mı? Yeni Yargı Paketi Meclis’te görüşüldü mü, ne zaman çıkıyor? - 1

Özellikle sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından Bakan Yılmaz Tunç af iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uzun süredir gündemde yer alan 10. Yargı Paketi’nde taslak çalışma tamamlanırken TBMM’ye gelmeye hazırlanıyor. İnfaz düzenlemesine ek olarak Adalet Bakanlığı ikinci bir düzenleme için çalışmalarına hız verdi. Bu çalışmada ise hukuk ve idari yargılama süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Özellikle bazı medya organlarında infaz düzenlemesi çalışmaları, af olarak değerlendirilirken hem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi hem de Bakan Tunç çalışmalara ilişkin önemli ipuçları verdi. İşte, Yeni Yargı Paketi ile birlikte ele alınacak suçlar…

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Ceza İnfaz Kanunu Değişikliği 2025: Af çıkacak mı, mahkumlara af var mı? Yeni Yargı Paketi Meclis’te görüşüldü mü, ne zaman çıkıyor? - 2

MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?

10. Yargı Paketi taslak çalışması tamamlanırken TBMM’ye gelecek ve ardından milletvekillerinin onayına sunulacak. Ceza İnfaz Kanunu Değişikliği veya diğer bir ifadeyle 10. Yargı Paketi’nde genel af veya kısmi affa ilişkin bir madde yer almıyor.

Bakan Tunç yaptığı açıklamada “ "Özellikle kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus bir kere yanlış bir anlaşılma. Burada herhangi bir af söz konusu değil. Bizim böyle bir gündemimiz de söz konusu değil. Burada özellikle Ceza İnfaz Kanunu’nda yapılacak olan düzenlemeler cezaevlerindeki şartlarla ilgili.

Yine hasta hükümlülerin şartları, onların alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili yine tabii bazı suçlar hariç tutulmak kaydıyla ve kapsam itibarıyla bunlar tabii ki milletvekillerimizin takdirlerinde olan hususlar.” ifadelerini kullandı.

Ceza İnfaz Kanunu Değişikliği 2025: Af çıkacak mı, mahkumlara af var mı? Yeni Yargı Paketi Meclis’te görüşüldü mü, ne zaman çıkıyor? - 3

CEZALAR ARTIRILACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında Ceza İnfaz Kanunu’nda değişikliği ön gören yeni yargı paketi çalışmalarının detaylarını açıkladı.

Adalet Bakanı, kuru sıkı silahlarla ateş etmenin de meskun mahalde ateş etme suçu kapsamına alındığını belirterek, "Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi yerlerde işlenmesi halinde ceza yaptırımları yarısından bir katına kadar artırılacak." ifadelerini kullandı.

Ceza İnfaz Kanunu Değişikliği 2025: Af çıkacak mı, mahkumlara af var mı? Yeni Yargı Paketi Meclis’te görüşüldü mü, ne zaman çıkıyor? - 4

HANGİ CEZALARIN ARTIRILMASI BEKLENİYOR?

Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma ( 6 aydan 2 yıla)

Suç kurma ve yönetme suçu

Taksirle öldürme suçu

Trafikte yol kesme ( 1 yıldan 3 yıla kadar hapis)

Kuru sıkı silahla ateş etme

Ceza İnfaz Kanunu Değişikliği 2025: Af çıkacak mı, mahkumlara af var mı? Yeni Yargı Paketi Meclis’te görüşüldü mü, ne zaman çıkıyor? - 5

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANIP YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bakan Tunç açıklamasında “ 40 maddelik ceza adaleti sisteminin artırılmasına yönelik taslakta soruşturma kovuşturma ve infaz aşamalarının daha etkin olması için önemli huşuları içerecek taslağı milletvekillerin takdirlerine arz ettik, önümüzdeki günlerde mecliste görüşmeleri başlayacak." ifadelerine yer verdi.

Ceza İnfaz Kanunu Değişikliği 2025: Af çıkacak mı, mahkumlara af var mı? Yeni Yargı Paketi Meclis’te görüşüldü mü, ne zaman çıkıyor? - 6

Buna göre; Yargı Paketi infaz düzenlemesiyle ilgili teklif kısa zaman içinde Meclis'e sunulacak. Meclis'te yapılacak görüşmelerin ardından 10. Yargı Paketi'ne ilişkin yasa teklifi önce Meclis'ten geçecek ve daha sonra da Resmi Gazete'de yayınlanacak.

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