Ceza İnfaz Kanunu Değişikliği 2025: Af çıkacak mı, mahkumlara af var mı? Yeni Yargı Paketi Meclis’te görüşüldü mü, ne zaman çıkıyor?
10. Yargı Paketi’nde çalışmalar tamamlanırken gözler Meclis’e çevrildi. Mahkum ve mahkum yakınları son dakika af gelişmelerini yakından takip ederken infaz düzenlemesinde hangi maddelerin yer alacağını araştırıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi’nde yer alacak maddelerin detaylarını aktardı. Alkollü araç kullanmak, kasten yaralama, örgüt üyeliği gibi cezalarda artışa gidilecek. Denetimli serbestlik, koşullu salıvermeyle ilgili de maddeler yargı paketinde yer alacak. 10. Yargı Paketi çalışmaları tamamlandıktan sonra Meclis’te onaylanacak ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki mahkumlara af çıkacak mı? Yeni Yargı Paketi’nde af var mı, maddeleri neler? İşte, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yaptığı açıklamanın detayları…
Özellikle sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından Bakan Yılmaz Tunç af iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uzun süredir gündemde yer alan 10. Yargı Paketi’nde taslak çalışma tamamlanırken TBMM’ye gelmeye hazırlanıyor. İnfaz düzenlemesine ek olarak Adalet Bakanlığı ikinci bir düzenleme için çalışmalarına hız verdi. Bu çalışmada ise hukuk ve idari yargılama süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Özellikle bazı medya organlarında infaz düzenlemesi çalışmaları, af olarak değerlendirilirken hem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi hem de Bakan Tunç çalışmalara ilişkin önemli ipuçları verdi. İşte, Yeni Yargı Paketi ile birlikte ele alınacak suçlar…