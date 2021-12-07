Cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı

İstanbul Bağcılar'da TEM'de seyir halindeyken kontrolden çıkan cezaevi aracı devrildi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Haberler - DHA 07.12.2021 - 18:04

Cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı - 1

Bağcılar'da kontrolden çıkarak devrilen cezaevi aracı, viyadükte asılı kaldı.

Cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı - 2

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Bağcılar mevkisi Mahmutbey Viyadüğü'nde bir cezaevi midibüsü henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı - 3

Kazada cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı.

Cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı - 4

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı - 5

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı - 6

Kaza nedeniyle trafik felç oldu.

Cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı - 7

Midibüsü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı - 8
Cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı - 9
Cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı - 10

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