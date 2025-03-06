Cezaevi firarisi markette dehşet saçtı: Bıçak çekip, mermer fırlattı
İstanbul'da cezaevinden firar eden bir kişi, marketten veresiye alkol almak istedi. Olumsuz yanıt alan firari, market sahibine önce bıçak çekti ardından iş yerine mermer parçası fırlattı.
İstanbul'da cezaevi firarisi veresiye alkol istedi, alamayınca bıçak çekip mermer fırlattı.
Olay Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki markette 28 Şubat'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan ve madde bağımlığı olduğu iddia edilen M.Y., market sahibi Efendi Yıldırım'dan veresiye alkol almak istedi.