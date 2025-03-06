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Cezaevi firarisi markette dehşet saçtı: Bıçak çekip, mermer fırlattı

İstanbul'da cezaevinden firar eden bir kişi, marketten veresiye alkol almak istedi. Olumsuz yanıt alan firari, market sahibine önce bıçak çekti ardından iş yerine mermer parçası fırlattı.

Cezaevi firarisi markette dehşet saçtı: Bıçak çekip, mermer fırlattı - 1

İstanbul'da cezaevi firarisi veresiye alkol istedi, alamayınca bıçak çekip mermer fırlattı.

Olay Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki markette 28 Şubat'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan ve madde bağımlığı olduğu iddia edilen M.Y., market sahibi Efendi Yıldırım'dan veresiye alkol almak istedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cezaevi firarisi markette dehşet saçtı: Bıçak çekip, mermer fırlattı - 2

Yıldırım'ın o şekilde veremeyeceğini söylemesi üzerine M.Y. bu sefer gelen müşterilerden alkol ve sigara istedi. Müşterilerde almayınca öfkelenen M.Y., marketteki ürünleri devirip Yıldırım'a bıçak çekti. Polisi aramak isteyen Efendi Yıldırım'a engel olan M.Y., yerde bulduğu mermeri markete fırlatıp kaçtı.

Cezaevi firarisi markette dehşet saçtı: Bıçak çekip, mermer fırlattı - 3

Market sahibi Efendi Yıldırım, başka bir müşteriye işaret ederek polise ihbarda bulunmasını istedi. Olay yerine kısa sürede gelen Maltepe Devriye Ekipler Amirliği polisleri, M.Y.'yi bahçe duvarından atlamaya çalışırken yakaladı.

Cezaevi firarisi markette dehşet saçtı: Bıçak çekip, mermer fırlattı - 4

Üst aramasında bir adet bıçak ele geçirildi. Öte yandan M.Y.'nin "kasten yaralama" suçlarından 6 yıl 4 gün kesilmiş hapis cezası olduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Cezaevi firarisi markette dehşet saçtı: Bıçak çekip, mermer fırlattı - 5

Şüpheli M.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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