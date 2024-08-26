Cezaevi iddiaları yalanlandı! Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur kağıt oynuyor, görüntülü konuşuyor

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un yargı süreci devam ederken yeni bir gelişme daha yaşandı. Eylem Tok'un "Oğlum cezaevinde kötü şartlar altında kalıyor." iddiaları cezaevinin hazırladığı 2 sayfalık yazıyla yalanlandı. Timur Cihantimur cezaevinde kağıt oynayarak kitap okuyarak ve görüntülü konuşarak günlerini geçiriyor.

Cezaevi iddiaları yalanlandı! Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur kağıt oynuyor, görüntülü konuşuyor - 1

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından kaçırıldığı ABD'de yargılanıyor.

Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur'un ABD’de gözaltına alındığı anlar

TÜRKİYE HABERLERİ

Cezaevi iddiaları yalanlandı! Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur kağıt oynuyor, görüntülü konuşuyor - 2

Cezaevinden 23 Ağustos'ta Boston Federal Mahkemesi'ne gönderilen iki sayfalık yazı ise avukatları yalanladı.

Cezaevi iddiaları yalanlandı! Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur kağıt oynuyor, görüntülü konuşuyor - 3

Sanığın günlük yaşamı hakkında bilgiler yer alan yazıda Cihantimur'un rahat bir ortamda bulunduğu, kağıt oyunu oynadığını, haftada üç gün de yakınlarıyla video konferans yöntemiyle görüştüğü açıklandı.

Cezaevi iddiaları yalanlandı! Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur kağıt oynuyor, görüntülü konuşuyor - 4

Yazıda Timur Cihantimur'un ders aldığı ve belirli zamanlarda kitap okuduğu, telefon ile görüşme yapma hakkının bulunduğu da vurgulandı.

Cezaevi iddiaları yalanlandı! Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur kağıt oynuyor, görüntülü konuşuyor - 5

Cihantimur'un 12 Temmuz'da gözetim altında tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nden New Jersey eyaletinde bulunan Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi'ne nakledildiği öğrenilmişti. 

Timur Cihantimur'un avukatları ise bu kez de nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını öne sürmüştü. 

Gerekçe olarak da mahkeme ile gözaltı merkezi arasındaki 5 saatlik mesafe olması; bu nedenle de rutin görüşmelerin yapılamaması gösterilmişti. 

Cezaevi iddiaları yalanlandı! Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur kağıt oynuyor, görüntülü konuşuyor - 6
Cezaevi iddiaları yalanlandı! Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur kağıt oynuyor, görüntülü konuşuyor - 7

NE OLMUŞTU? 

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen 2 araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış ve yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Cezaevi iddiaları yalanlandı! Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur kağıt oynuyor, görüntülü konuşuyor - 8

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaştığı, ikilinin önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

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