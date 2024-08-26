Cezaevi iddiaları yalanlandı! Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur kağıt oynuyor, görüntülü konuşuyor
İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un yargı süreci devam ederken yeni bir gelişme daha yaşandı. Eylem Tok'un "Oğlum cezaevinde kötü şartlar altında kalıyor." iddiaları cezaevinin hazırladığı 2 sayfalık yazıyla yalanlandı. Timur Cihantimur cezaevinde kağıt oynayarak kitap okuyarak ve görüntülü konuşarak günlerini geçiriyor.
İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından kaçırıldığı ABD'de yargılanıyor.
Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur'un ABD’de gözaltına alındığı anlar